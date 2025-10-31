Verbandsliga: Eintracht möchte beim Überflieger nicht untergehen

Bad Kreuznach. Drei Spiele, sechs Punkte. Die jüngste Bilanz ist in Ordnung für die SG Eintracht. Die ersten Siege nach verkorkstem Saisonstart in die Verbandsliga waren wichtig, denn auf die Bad Kreuznacher warten zwei hammerharte Aufgaben: Zunächst geht’s zum sportlichen Krösus der Klasse, dem TuS Mechtersheim, bevor eine Woche später gegen Basara Mainz die Vorrunde abgeschlossen wird. Anstoß am Sonntag ist um 15 Uhr an der Kirschenallee in Römerberg.

Für einen Akteur ist das Duell zwischen Titelanwärter und Traditionsklub ein besonderes: Berkan Celebi wechselte vor Rundenbeginn zum Oberliga-Absteiger. Nach zwei Jahren bei der SGE will der Planiger den nächsten Schritt machen, stand in allen 13 Meisterschaftsspielen in der Startelf, erzielte ein Tor. Celebi besucht aber weiter Spiele im Nahe-Stadion – etwa beim 3:1 der SGE gegen Bodenheim. Jetzt geht es für den Mittelfeldspieler gegen den Ex-Klub. "Natürlich freue ich mich, die alten Kollegen zu sehen. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und ich habe wirklich viele schöne Erfahrungen mitgenommen. Mit dem einen oder anderen bin ich privat noch befreundet", sagt der 23-Jährige.

Vor den Erfolg hat der Fußballgott auch beim TuS die Arbeit gestellt. Drei- bis viermal pro Woche Training in Mechtersheim, ab nächster Woche in Ludwigshafen. Celebis Ex-Klub, die Eintracht, werde in Mechtersheim wie jeder andere Gegner wahr- und ernstgenommen. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen und geben gegen jeden 100 Prozent. Nur so bestehst du diese Klasse." In der Verbandsliga gehe es auch für ihn als technisch versiertem Fußballer "leider meistens nur über Kampf und Mentalität. Und diese Kämpfe nehmen wir jede Woche an". Unterschätzen würden die Jungs um Trainer Nauwid Amiri den Gast aus der Kurstadt sicher nicht: "Dass die Eintracht nicht auf diesen aktuellen zwölften Tabellenplatz gehört, wissen die meisten. Man muss nur auf die letzten zwei Spielzeiten schauen."

Viel sportliche Erfahrung beim TuS

Dass auf der anderen Seite der TuS Mechtersheim auf Platz eins gehört, das hatten die meisten Beobachter erwartet. Mit für diese Klasse enormem Etat – offizielle Zahlen gibt es nicht, dafür viele Gerüchte – sowie sportlicher Prominenz wie Ex-Profi Andrew Wooten, Alexander Biedermann (Erfahrung in der zweiten Luxemburgischen Liga), Regionalliga-Haudegen Marco Metzger oder Nico Pantano zieht das Team seine Kreise. Stolperer – etwa beim 1:4 in Kandel oder 2:2 gegen die FKP-Reserve – passieren, sind aber die große Ausnahme. Dafür steht viel Superlativ in der Saisonbilanz: Beste Auswärtsmannschaft, zuhause ungeschlagen, stärkster Angriff um Top-Torjäger Wooten (13 Treffer). Auch im Verbandspokal spielt Mechtersheim durch ein 4:2 gegen Oberligist Arminia Ludwigshafen im Halbfinale.

Da ist guter Rat teuer für Thorsten Effgen. "Ich habe wie immer meine Mannschaft im Blick. Mit dem Gegner beschäftige ich mich danach", sagt der SGE-Trainer. In Hüffelsheim (2:1) hatte er den Gegner gesehen und eine trotz durchschnittlicher Leistung sehr abgeklärte Mannschaft.

Um die personelle Situation seiner Mannschaft ist Effgen nicht zu beneiden: Jan Wingenter fällt mit Achillessehnenverletzung möglicherweise bis zum Winter aus. Yannik Wex und Niklas Langer sind noch kein Thema, Edis Sinanovic und Ilker Yüksel privat verhindert. Angeschlagen sind zudem Deniz Darcan und die beiden Torhüter Felix Basting und Simon Marschall. Doch Effgen sieht’s fatalistisch: "Egal mit wem und gegen wen – es gibt immer drei Punkte zu holen."





