Verbandsliga: Eintracht fehlt ein Dreier zum Ligaverbleib

Bad Kreuznach. Am Sonntag um 15 Uhr erwartet die SGEintracht die zweite Mannschaft des FK Pirmasens im Nahestadion, und mit einem Sieg könnten die Bad Kreuznacher den Klassenverbleib praktisch und theoretisch in trockene Tücher packen.
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Das ist auch das erklärte ziel der Mannschaft und von Trainer Mario Spreitzer, der sich mit diesem wichtigen Dreier in den Urlaub nach Mallorca verabschieden möchte. "Und für diese kurze Auszeit möchte ich natürlich den Kopf frei haben", so der Coach.Grundsätzlich passt alles: "Die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich sehr gut", verrät der Coach aufgrund der jüngsten Serie. Mit vier Siegen aus fünf Partien gehört die Eintracht zu den formstärksten Mannschaften der Fußball-Verbandsliga. Angeführt von Kapitän Deniz Darcan, der alleine in den zurückliegenden vier Partien zehn Treffer erzielte und damit maßgeblich am Aufschwung beteiligt war, können die Bad Kreuznacher bereits drei Spieltage vor Rundenende für ein weiteres Jahr Verbandsliga-Fußball sorgen.
Gegner Pirmasens ist eine der Wundertüten der Liga. Da die Pfälzer ihre abstiegsgefährdete, zweite Mannschaft gerne in der höchsten Liga im Verband halten möchten, würden sie die Oberliga-Reserve gerne stark aufstellen. Allerdings: Die erste Vertretung (Samstag gegen den FV Dudenhofen) hat drei Punkte hinter den FCK-Amateuren den Aufstieg in die Regionalliga vor Augen, derweil die A-Junioren die Abstiegsplätze aus der DFB-Nachwuchsliga kaum noch verhindern können, am Sonntagvormittag aber das Derby gegen den SV Elversberg spielen.
Entsprechend unterschiedlich fielen in den letzten Jahren die Ergebnisse zwischen den beiden Teams aus, in der Hinrunde 25/26 unterlagen die Bad Kreuznacher „Auf Husterhöh“ trotz ordentlicher Vorstellung mit 2:3.´
Da zahlreiche Spieler zum Saisonende hin angeschlagen sind, hat Spreitzer der Mannschaft unter der Woche auch einen zusätzlichen freien Tag gegönnt – in der Hoffnung, dass bis zum Abschlusstraining am Samstag der Kader möglichst vollständig zur Verfügung steht. Jan Wingenter und Mika Brunswig haben sich inzwischen aus der Verletzungsunterbrechung zurückgemeldet. "Und so wollen wir mit drei Punkten am Sonntag den Klassenverbleib endgültig klarmachen. Die Voraussetzungen sind jedenfalls gegeben."