Verbandsliga: Eintracht fehlt ein Dreier zum Ligaverbleib Bad Kreuznacher Verbandsligist kann mit einem Sieg gegen den FK Pirmasens II den Klassenverbleib aus eigener Kraft sicherstellen +++ Die Voraussetzungen dafür sind prima von Mario Luge · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Mika Brunswig meldete sich diese Woche im Eintracht-Training zurück Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Am Sonntag um 15 Uhr erwartet die SGEintracht die zweite Mannschaft des FK Pirmasens im Nahestadion, und mit einem Sieg könnten die Bad Kreuznacher den Klassenverbleib praktisch und theoretisch in trockene Tücher packen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Mit dem Klassenerhalt in den Mallorca-Urlaub Das ist auch das erklärte ziel der Mannschaft und von Trainer Mario Spreitzer, der sich mit diesem wichtigen Dreier in den Urlaub nach Mallorca verabschieden möchte. "Und für diese kurze Auszeit möchte ich natürlich den Kopf frei haben", so der Coach.Grundsätzlich passt alles: "Die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich sehr gut", verrät der Coach aufgrund der jüngsten Serie. Mit vier Siegen aus fünf Partien gehört die Eintracht zu den formstärksten Mannschaften der Fußball-Verbandsliga. Angeführt von Kapitän Deniz Darcan, der alleine in den zurückliegenden vier Partien zehn Treffer erzielte und damit maßgeblich am Aufschwung beteiligt war, können die Bad Kreuznacher bereits drei Spieltage vor Rundenende für ein weiteres Jahr Verbandsliga-Fußball sorgen.

Pirmasens noch mit Ambitionen Gegner Pirmasens ist eine der Wundertüten der Liga. Da die Pfälzer ihre abstiegsgefährdete, zweite Mannschaft gerne in der höchsten Liga im Verband halten möchten, würden sie die Oberliga-Reserve gerne stark aufstellen. Allerdings: Die erste Vertretung (Samstag gegen den FV Dudenhofen) hat drei Punkte hinter den FCK-Amateuren den Aufstieg in die Regionalliga vor Augen, derweil die A-Junioren die Abstiegsplätze aus der DFB-Nachwuchsliga kaum noch verhindern können, am Sonntagvormittag aber das Derby gegen den SV Elversberg spielen. Entsprechend unterschiedlich fielen in den letzten Jahren die Ergebnisse zwischen den beiden Teams aus, in der Hinrunde 25/26 unterlagen die Bad Kreuznacher „Auf Husterhöh“ trotz ordentlicher Vorstellung mit 2:3.´