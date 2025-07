Verbandsliga: Einige Kracher-Spiele zum Auftakt

Wiesbaden. Es geht wieder los: Die Wochen der Vorbereitung liegen hinter uns, nun beginnt wieder der Ernst der Liga. In der Verbandsliga rollt ab Freitagabend der Ball, die Saison wird gleich mit einem Derby in der Landeshauptstadt eröffnet. Der FV Biebrich, der in der Vorsaison nur knapp am Aufstieg in die Hessenliga scheiterte, empfängt dann den Aufsteiger Türkischer SV, der mit einer beeindruckenden Siegesserie in die Verbandsliga marschiert ist und dem sicherlich auch in der sechsthöchsten Spielklasse etwas zuzutrauen ist. Am Samstag ist ebenfalls Wiesbaden der Schauplatz der nächsten Partie, wenn der SV Wiesbaden Gastgeber für die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg ist.

Sonntags eröffnet zunächst Aufsteiger Heuchelheim (gegen Waldbrunn), ehe Absteiger Hornau gegen den FC Ederbergland spielt. Zwei hoch gehandelte Teams im direkten Duell also, gleiches gilt für das Duell zwischen dem SV Rot-Weiß Hadamar und dem SV Zeilsheim. Ebenfalls im Fokus: Die Premiere von Aufsteiger VfR Limburg beim FV Breidenbach und das Main-Rhein-Duell zwischen Germania Okriftel und der SG Walluf.