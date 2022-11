Verbandsliga: Ein unberechenbarer Gegner für Rot-Weiß Die Darmstädter gastieren am Mittwoch beim jungen Team der TS Ober-Roden

DARMSTADT . In der Verbandsliga gastiert Rot-Weiß Darmstadt an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr bei der TS Ober-Roden – und erwartet trotz des 3:0-Erfolgs im Hinspiel keine einfache Partie gegen die junge Mannschaft der Turnerschaft.

Im Kader der Rot-Weißen gibt es nur wenig Veränderungen: Luca Keil und Bilal Mustefa fehlen voraussichtlich weiterhin angeschlagen, bei Abdulrahman Sancak (private Gründe) ist ein Einsatz ebenfalls noch fraglich. Maximilian Motzel zumindest kehrt vermutlich in den Kader zurück. Die Darmstädter stehen mittlerweile auf dem zweiten Tabellenplatz, in Rödermark erwartet Trainer Dominik Lohrer aber trotzdem keinen Selbstläufer. „Die TS ist nicht einfach einzuschätzen, da sie sehr gut gestartet sind und weil die junge Mannschaft nach kleinen Tiefphasen immer wiederkam. Aktuell haben sie eine kleine Ergebniskrise, aber sie werden sicher alles dafür tun, um zu punkten.“

Von seiner eigenen Mannschaft erwartet Lohrer wieder mehr Hingabe in der Defensivarbeit, durch die sich Darmstadt zuletzt auszeichnete und die auch zum jetzigen Tabellenplatz beitrug. „Es geht am Ende natürlich um die Details und die Tagesform, aber wir müssen wieder mehr Grundtugenden reinbekommen. Ich will wieder weniger Torchancen zulassen, denn das wird entscheidend sein“, erklärt der Coach.