Verbandsliga: Ein Spieltag im Zeichen des Gipfeltreffens

Vor dem Spitzenspiel am Sonnabend rollt der Ball schon am Freitagabend - dann primär in anderen Regionen der Tabelle. Der SC Bernburg (11.) hat den Tabellennachbarn VfB Sangerhausen (10.) zu Gast, die SG Rot-Weiß Thalheim (13.) begrüßt den einen Platz besser positionierten SV Blau-Weiß Dölau (12.). Außerdem tritt Schlusslicht SV 09 Staßfurt die schwierige Auswärtsfahrt zum viertplatzierten BSV Halle-Ammendorf an.

Am Sonnabend gehen neben dem Gipfeltreffen drei weitere Partien über die Bühne. Der drittplatzierte 1. FC Bitterfeld-Wolfen ist gegen Kellerkind SSV 80 Gardelegen (14.) in der Pflicht. Der SV Westerhausen (15.) und der CFC Germania (16.) treffen sich zum richtungsweisenden Kellerduell und der VfB Merseburg (7.) muss zum Haldensleber SC (9.).