Verbandsliga: »Effgens Eleven« und die Goldene Ananas

Gerade noch vor dem einköpfbereiten Eintrachtler Levi Mukamba klärt Dudenhofens Keeper Yannik Sahin. Foto: Luge

BAD KREUZNACH. Jetzt geht es um die sogenannte „Goldene Ananas“. Für die SG Eintracht ist nach vorne der Aufstiegszug seit einigen Wochen der Zug abgefahren, auf der anderen Seite droht auch nicht mehr der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Also kann Thorsten Effgen nun die Vorbereitung auf die neue Runde angehen. Zum Auswärtsspiel beim VfB Bodenheim am Samstag ab 16 Uhr wollen der SGE-Trainer und seine Mannschaft zum einen das Verfolgerduell um Platz fünf gewinnen und sich zum anderen endlich mal wieder für eine (möglichst) gute Vorstellung mit Punkten belohnen.

Dabei sind Ergebnisse und Platzierung für Effgen doch eher nebensächlich. „Entweder steigst du auf oder ab oder bleibst drin – diesbezüglich ist für uns die Saison geklärt. Von daher bin ich eigentlich ohne Ansprüche – außer natürlich, dass wir eine gute Leistung abrufen wollen." In der Tat hat die Eintracht ihre „Kleine Meisterschaft" – sprich: den Klassenverbleib – abgehakt. „Und das so früh wie selten zuvor. Nach der unglücklichen Einstiegsphase mit den vielen Verletzungen kann man das als ,durchaus erfolgreich' bezeichnen." Also wie lautet nun die Zielsetzung für Samstag? „Wichtig ist die Leistung abzurufen – als Gruppe und jeder einzeln. Wir nutzen die Zeit für Entwicklung."

Wenn sich die Bad Kreuznacher dennoch Hoffnungen auf den fünften Platz machen wollen, braucht es eigentlich einen Erfolg in Bodenheim, das bei einem Spiel weniger die Eintracht am vorigen Wochenende durch den 1:0-Sieg in Rüssingen überflügelt hat. Bei den Kurstädtern dürfte der Ärger über die 2:3-Lastminute-Pleite gegen Spitzenreiter Dudenhofen inzwischen verraucht sein. Effgen: „Einmal drüber geschlafen habe sehr viel gute Dinge gesehen, außer eben das Ergebnis. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt nach dem 0:2-Rückstand.“ Ein ähnlicher Anspruch gelte auch für Samstag. Im Hinspiel gewannen „Effgens Eleven“ daheim 3:2 gegen die „Jantz-Jungs“. Die Rheinhessen stellen immerhin das viertbeste Rückrundenteam, das jetzt vier Partien in Folge gewinnen konnte und in Calvin Faßnacht (13 Treffer) und David Vodi (10) seine Toptorjäger hat.