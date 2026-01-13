– Foto: Hannover 96

Verbandsliga: Dursun geht sofort und zwar nach Büttelborn Der RWW U23-Coach nimmt Angebot beim SKV an +++ Walldorf zeigt Dankbarkeit Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga Championship Hannover 96 Preston Stefan Teitur Thordarson

Hannover 96 hat sich vor dem Start der Rückrunde gezielt im Mittelfeldzentrum verstärkt. Vom englischen Zweitligisten Preston North End wechselt Stefan Teitur Thordarson an den Maschsee. Der 27-jährige isländische Nationalspieler unterschreibt bei den Roten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Mit Thordarson holt 96 einen Spieler, der reichlich Erfahrung aus einer der physisch anspruchsvollsten Ligen Europas mitbringt. In der laufenden Championship-Saison absolvierte er 15 Ligaspiele für Preston und bereitete einen Treffer vor. In der Vorsaison kam er in 39 Pflichtspielen auf fünf Torbeteiligungen. Schmadtke: Profil für mehr Stabilität 96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke sieht in dem Neuzugang eine wichtige Ergänzung für das Zentrum. Thordarson bringe ein Profil mit, das so bislang nicht im Kader vorhanden gewesen sei. Er sei ein durchsetzungsstarker Box-to-Box-Spieler, der sowohl in der Luft als auch am Boden eine hohe Zweikampfpräsenz aufweise. Zudem zeichne ihn ein großes Laufvolumen aus, das in jeder Partie sichtbar werde. All das könne zu mehr Stabilität im Spiel von Hannover 96 beitragen.

Thordarson: „Extrem spannende und attraktive Spielweise“ Auch der Isländer selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Er habe sich intensiv über Hannover 96 und die 2. Liga informiert und sei beeindruckt davon, wie viele Menschen regelmäßig ins Stadion kommen. Dass die Zuschauerzahlen in dieser Saison noch einmal gestiegen seien, habe sicher auch mit der Spielweise der Mannschaft zu tun, die er als extrem spannend und attraktiv empfinde. Thordarson beschreibt sich als Spieler, der gerne Bälle erobert und seinen Körper einsetzt, gleichzeitig aber auch Wert auf ein sauberes Passspiel legt. Genau diese Mischung aus Intensität und spielerischem Anspruch habe ihn davon überzeugt, den Schritt nach Hannover zu gehen. Sein Ziel sei es, schnell Teil der Mannschaft zu werden und einen Beitrag zu einer erfolgreichen Rückrunde zu leisten.