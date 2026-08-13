 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

Verbandsliga: Duell der Enttäuschten

Teaser VL MITTE: +++ SF/BG Marburg erwarten am Donnerstagabend den SC Waldgirmes. Beide Teams wollen und müssen in die Spur finden +++

von Redaktion · Heute, 13:34 Uhr · 0 Leser
Maurice Jauernick und die SF/BG Marburg erwarten Donnerstag den SC Waldgirmes. (Archivfoto) © Michael Hahn/Archiv
Maurice Jauernick und die SF/BG Marburg erwarten Donnerstag den SC Waldgirmes. (Archivfoto) © Michael Hahn/Archiv

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Waldgirmes
SF/BG Marburg

Marburg. Zum Mittelhessenderby der Enttäuschten bittet Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg am Donnerstag (19.30 Uhr) Ex-Hessenligist SC Waldgirmes an den Zwetschenweg. Die Gastgeber sind mit null Punkten und null Toren Schlusslicht. Und die ebenfalls noch sieglosen Gäste aus der Lahnaue fuhren erst einen Punkt ein.

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