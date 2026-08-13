Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Verbandsliga: Duell der Enttäuschten
Teaser VL MITTE: +++ SF/BG Marburg erwarten am Donnerstagabend den SC Waldgirmes. Beide Teams wollen und müssen in die Spur finden +++
Marburg. Zum Mittelhessenderby der Enttäuschten bittet Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg am Donnerstag (19.30 Uhr) Ex-Hessenligist SC Waldgirmes an den Zwetschenweg. Die Gastgeber sind mit null Punkten und null Toren Schlusslicht. Und die ebenfalls noch sieglosen Gäste aus der Lahnaue fuhren erst einen Punkt ein.