Verbandsliga-Dritter verpflichtet junges Offensivtalent

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Die TSV Oberensingen stellt die Weichen für die Saison 2026/2027: Mit Elyasa Isik stößt ein junger Offensivspieler zum Verbandsliga-Team, der körperliche Präsenz, einen starken rechten Fuß und Erfahrungen aus leistungsorientierten Nachwuchsstrukturen mitbringt. Der 18-Jährige soll bei den Sandhasen den nächsten Schritt im aktiven Fußball machen und sich weiter entwickeln können.

Elyasa Isik wurde am 14. November 2007 geboren und bringt mit 1,90 Metern Körpergröße ein auffälliges Profil mit zur TSV Oberensingen. Der Offensivspieler verfügt über eine robuste Spielweise und soll mit seiner Physis, seiner Ausbildung und seinem Entwicklungspotenzial die Möglichkeiten im Verbandsliga-Kader erweitern.

Zuletzt lief Elyasa Isik für die U19 der TSG Balingen in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg auf. Dort kam er im Frühjahr 2026 auf zehn Einsätze, drei Tore und eine Vorlage. Zuvor war er für den SSV Reutlingen aktiv und sammelte ebenfalls in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg sowie in der Verbandsstaffel Württemberg Spielpraxis. Besonders auffällig war seine Bilanz bei Reutlingen II in der Saison 2024/2025: In neun Spielen erzielte er elf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.