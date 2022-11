Der Bretzenheimer Marco Rothenburger (links) feiert sein Tor zum 2:0. – Foto: hbz/Stefan Sämmer

Verbandsliga: Dreierpack lässt Bretzenheim jubeln Rothenburger ragt bei Verbandsligist heraus ++ Marienborn jubelt spät +++ Perfekter Abschied bei Basara

Mainz/Pirmasens. Die Mainzer Verbandsligisten haben am Wochenende allesamt Siege gefeiert. Die TSG Bretzenheim verteidigte dabei eine Serie, die TuS Marienborn feierte einen Last-Minute-Treffer – und der FC Basara bescherte einem verdienten Spieler einen Erfolg zum Abschied.

FC Basara Mainz – FC Speyer 2:0 (0:0). – Zu Null gespielt, gewonnen – es war ein Ausstand nach Maß für Jan Itjeshorst. Nach 46 Ligaspielen für den FC Basara Mainz ist Schluss für den 32-Jährigen. „Es hat mich gefreut, dass ich noch mal auf dem Platz stand. Das ist keine Selbstverständlichkeit, weil ich auch diese Woche nur einmal im Training sein konnte“, sagt Itjeshorst. Noch immer ist der langjährige Gonsenheimer Oberliga-Spieler ein Verteidiger, der den Unterschied ausmachen kann. Doch der Beruf lässt immer weniger Zeit. Ob es unterklassig weitergeht, weiß Itjeshorst noch nicht. Das mühsame, aber verdiente 2:0 gegen Verbandsliga-Schlusslicht FC Speyer „war nicht unser bestes, attraktivstes Spiel, aber wir haben uns am Ende zusammengerissen und den Sieg eingefahren“, sagt Itjeshorst. Die „Diamanten“ hatten sehr viel Ballbesitz, machten aber zu wenig Tempo und mussten lange zittern, ehe Alessandro Marino nach einem Ball in die Tiefe den Knoten löste (83.). Benjamin Ghatas legte per Konter nach (85.). „Der Gegner hat sehr kompakt und konzentriert verteidigt“, sagt Trainer Takashi Yamashita, „das Spielniveau war nicht hoch. Wir haben Geduld gebraucht, aber Speyer wurde auch kaum gefährlich.“ FC Basara: Pohlenz – Okamoto, Okuno, Maki, Er – Cande, Ghatas (87. Lautermann) – Hadri (71. Itjeshorst), Sengül (61. Marino), Fukuhara – Beslic.

FK Pirmasens II – TuS Marienborn 1:2 (1:0). – Das Siegtor schoss Alexander Rimoldi nach Lirion Alius Freistoß aus dem Gewühl in Minute 90 – in TuS-Unterzahl, nachdem Lucas Moser wegen wiederholten Fouls die Ampelkarte gesehen hatte (85.). In einer turbulenten Schlussphase hatte die TuS erst kurz zuvor durch Yannik Wex’ famose Einzelaktion – Dribbling an drei Mann vorbei, Knaller unter die Latte – ausgeglichen (80.). „Die erste Halbzeit ging an Pirmasens, bei uns hat das Feuer gefehlt“, sagt Trainer Ali Cakici. Marc Erhart traf nach einer Ecke (33.). „Danach hatten wir das Spiel besser im Griff, haben auch in Unterzahl auf Sieg gespielt. Den Platzverweis haben wir gebraucht, die Aufregung hat uns gut getan. Heute war das Ergebnis das Erlebnis“, resümiert Cakici – und setzt weitere Themen. Dass Knipser Aliu von der Bank startete, sollte ihm gut tun. „Und die Spieler sind auch dafür da, dem Trainer zu gefallen, nicht nur andersherum.“ Kommendes Wochenende freut sich Cakici auf „unser Jahres-Endspiel um Rang zwei gegen den Idar-Oberstein-Besieger“ Steinwenden. Und sein Blick reicht noch weiter: „Wir werden jetzt aggressiv Spieler auch höherklassiger Vereine ansprechen. Denn nur bei uns kann man gar kein Geld verdienen. Das ist etwas Besonderes.“ TuS Marienborn: Baumann – Schrimb (40. Abdulrahman), Hofmann, Moser, Ritz – Wex (90.+2 J. Rimoldi), Trapp, Serratore (74. Putzker), A. Rimoldi – Melament (51. Aliu), Freisler.