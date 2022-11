Verbandsliga: Drei spannende Duelle der Tabellennachbarn Verbandsliga +++ Die Vorschau auf die Ansetzungen des 16. Spieltags

Ein spannendes Verfolger-Duell steht am 16. Verbandsliga-Spieltag im Fokus. Am Sonnabend empfängt der drittplatzierte SV Dessau 05 den punktgleichen Tabellenvierten, den 1. FC Lok Stendal. Es wird zugleich das erste Aufeinandertreffen der beiden Verbandsliga-Urgesteine seit der Saison 2016/17 - damals hatten die Altmärker in beiden Duellen die Nase jeweils knapp vorne.