Verbandsliga: Doppelschlag bringt die Vorentscheidung in Seligenstadt ETW unterliegt Sportfreuden mit 0:2

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach hatte gestern bei den Sportfreunden in Seligenstadt nicht das Glück auf seiner Seite. Die Gäste starteten gut, waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend, mussten kurz nach Wiederanpfiff dann aber einen Doppelschlag verkraften. Und von diesem konnte sich die Mannschaft von ETW-Trainer Ralf Ripperger schließlich nicht mehr erholen. „Zwei Gegentore direkt nach der Pause, davon ein Elfmeter – das war unnötig und ärgerlich“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch.

Die Eintracht ging mit veränderter Aufstellung ins Spiel, hatten den vierten Torwart Nils Schubert im Aufgebot, weil ETW-Stammkeeper Marvin Gärtner krank und die Nummer Zwei der Überwälder Nicolas Kollmann privat verhindert waren. Doch Schubert „hat seine Sache sehr gut gemacht“, wie Strusch sagte. Der ETW-Keeper war vor allem in der zweiten Halbzeit mit guten Aktionen zur Stelle, als Seligenstadt überwiegend durch Kontern gefährlich wurde. Die Sportfreunde waren der erwartet unangenehme Gegner, sehr spielstark. „Wir mussten mit allem rechnen“, sagte Strusch. Und schon in der Anfangsphase prüften die Gastgeber Torwart Schubert, der sich nach einem Solo von Sportfreunde-Spieler Dominik Röhl jedoch nicht ausspielen und aus der Fassung bringen ließ. Die Eintracht indes überzeugte mit gelungenen Spielzügen und feinen Kombinationen.

Doppelschlag sorgt für die Vorentscheidung

Doch vor dem Tor fehlte die Durchschlagskraft. Noah Hannawald beförderte den Ball aus zehn Metern knapp über die Latte (14.) und auch der Schuss von Michel Klinger auf Vorarbeit von Niklas Halblaub und Lennart Borgenheimer war wenig später etwas zu hoch geraten. Die kalte Dusche für die ETW kam in der 47. Minute in Form eines fragwürdigen Elfmeters, den Robin Weber zum 1:0 für die Gastgeber nutzte. Und nur zehn Minuten später markierte Philipp Traut mit einem Schuss aus spitzem Winkel die Vorentscheidung – 2:0 für Seligenstadt. Die ETW wurde offensiver und kam in der Schlussphase zu guten Chancen unter anderen durch Patrik Babic und Klinger. Doch die Gäste wurden nicht belohnt.