Verbandsliga: DJK SSG holt einen Punkt in Mittelbuchen

Mittelbuchen. Das Sechs-Punkte-Spiel in der Verbandsliga (Platz vier gegen Platz fünf) zwischen dem 1. FC Mittelbuch und der DJK SSG Darmstadt geht 0:0-Unentschieden aus. Es gab viele Chancen auf beiden Seiten und DJK-Trainer Jonas Schmittwilken ist mit dem Punkt zufrieden.

"Wir mussten vor dem Spiel auf ein paar Positionen umdisponieren, das haben die Spielerinnen aber super angenommen und toll umgesetzt. Das Team hat insgesamt auch sehr gut dagegen gehalten, Mittelbuchen war technisch gut und körperlich stark präsent", berichtet Schmittwilken. "Das war alles andere als einfach auf dem großen Platz dort. Deswegen: Ein großes Lob an mein Team, wir haben uns Chancen erarbeitet, das war super. Leider haben wir keine verwandelt, auch wenn es zum Teil richtig knapp war. Das war natürlich schade, aber wir sind mit einem Punkt rausgegangen. Das ist wichtig", lobt der Coach. Auch dass sein Team kein Gegentor gefangen habe, stimme ihn sehr positiv.