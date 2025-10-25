 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der TuS Dietkirchen gewinnt das Derby am Samstag gegen den VfR 07 Limburg.
Der TuS Dietkirchen gewinnt das Derby am Samstag gegen den VfR 07 Limburg. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Verbandsliga: Dietkirchen Derbysieger, Biebrich 1:1 bei Schlusslicht

Dietkirchen setzt sich mit 1:0 im Derby gegen Limburg durch +++ Biebrich nur 1:1 in Breidenbach +++ Am Sonntag Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Gipfeltreffen in der Verbandsliga Mitte. Der Erste empfängt den Zweiten und der Dritte spielt gegen den Vierten: Viel mehr Topspiele an einem Wochenende geht nicht! Alle Augen sind gerichtet auf das Duell zwischen Auf- und Absteiger, der Türkische SV empfängt die TuS Hornau. Auf der einen Seite der TSV, der seit zwei Jahren gefühlt einen Sieg an den anderen reiht und nun sogar ein Durchmarsch-Kandidat in Richtung Hessenliga sein kann. Apropos Durchmarsch, den hatten die TuS Hornau auch schon mal geschafft. Nach dem Abstieg aus der Hessenliga haben sich die TuS gut gefangen, doch durch das 2:2 gegen Burg in der Vorwoche den Platz an der Sonne abgegeben. Mit einem Sieg holen sich die Hornauer ihn wieder zurück. Dahinter steht - trotz seit Wochen erheblicher Personalsorgen - die SG Walluf. Die heimstarken Rheingauer, die außer einem 0:0 gegen Hornau sämtliche Heimspiele gewonnen haben, spielen nun gegen den hoch gehandelten SV Rot-Weiß Hadamar, der selbst das klare Ziel Aufstieg formuliert hat. Der Fünfte Ederbergland ist bei Blau-Gelb Marburg gefordert, Juno Burg und Heuchelheim stehen sich im mittelhessischen Aufsteiger-Duell gegenüber. Mit einem Sieg gegen das zuletzt schwächelnde Waldbrunn will der kriselnde SV Zeilsheim einen weiteren Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen und Revanche für die Niederlage auf der Zielgeraden des Aufstiegsrennens der Vorsaison nehmen. Der SVW gastiert in Okriftel. Am Samstag feierte die TuS Dietkirchen mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den VfR 07 Limburg den Derbysieg. Der FV Breidenbach und der FV Biebrich 02 trennten sich derweil mit 1:1.

Heute, 16:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Tahiri (45./FE); 1:1 Herrmann (50.)

Einen ausführlichen Nachbericht aus Sicht der Biebricher könnt ihr hier nachlesen.

Heute, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
1
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Schmidt (84.); Gelb-Rot: S. Neugebauer (87.)

Morgen, 14:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
14:30live

Morgen, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:30

Aufrufe: 025.10.2025, 18:30 Uhr
RedaktionAutor