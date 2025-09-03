 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligavorschau
Verbandsliga: Diesmal will Blau-Gelb einen Dreier

Teaser VL MITTE: +++ Das Gastspiel bei den TSF Heuchelheim bescherte den Marburger Sportfreunden vor zwei Wochen den ersten Saisonpunkt, bereits am Donnerstag gibt’s am Zwetschenweg ein Wiedersehen +++

Marburg-Schröck. Werden die zuletzt stabilen Ergebnisse von Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg zum Trend? Hinter das Fragezeichen wollen die Blau-Gelben am Donnerstag (19.45 Uhr) mit einem Heimsieg in der Partie gegen Neuling TSF Heuchelheim ein Ausrufezeichen setzen.

