Ligavorschau
– Foto: Pia Pfeifer
Verbandsliga: Diesmal will Blau-Gelb einen Dreier
Teaser VL MITTE: +++ Das Gastspiel bei den TSF Heuchelheim bescherte den Marburger Sportfreunden vor zwei Wochen den ersten Saisonpunkt, bereits am Donnerstag gibt’s am Zwetschenweg ein Wiedersehen +++
Marburg-Schröck. Werden die zuletzt stabilen Ergebnisse von Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg zum Trend? Hinter das Fragezeichen wollen die Blau-Gelben am Donnerstag (19.45 Uhr) mit einem Heimsieg in der Partie gegen Neuling TSF Heuchelheim ein Ausrufezeichen setzen.