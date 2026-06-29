Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Hinweis: Die Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebe bitte dem FuPa-Vereinsverwalter deines Vereins Bescheid.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen