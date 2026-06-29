Verbandsliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

FSV BentwischTrainer:
Anton MüllerZugänge:
keineAbgänge:
keineFSV KühlungsbornTrainer:
Robert FrankeZugänge:
Herman Schwarz (F.C. Hansa Rostock II) Abgänge:
keineGreifswalder FC IITrainer:
Peter MihajlovicZugänge:
Silvio Termini () Abgänge:
keineMalchower SV 90Trainer:
Sven LangeZugänge:
keineAbgänge:
keineMSV PampowTrainer:
Peter Waack, Ricardo HagedornZugänge:
Mario Schilling (SG Dynamo Schwerin), Johannes Gofskie (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Friedrich Schebela (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Marc Thore Schulz (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Milad Barati (FC Mecklenburg Schwerin), Julius Falow (FC Mecklenburg Schwerin), Tyler Fischer (SG 03 Ludwigslust/Grabow), Hugo Rotzoll (FC Mecklenburg Schwerin), Alessandro Schnell (FC Mecklenburg Schwerin II) Abgänge:
Mathias Reis (Unbekannt), Ronny Losereit (Unbekannt), Andrey Minchev (Unbekannt), Philipp Haupt (Büchen/Siebeneichener SV), Dominic Schnabl (Unbekannt), Justin Werder (Unbekannt), Kevin Hey (Unbekannt), Christoph Hasselmann (SFV Holthusen) Penzliner SVTrainer:
Alexander MigeodZugänge:
keineAbgänge:
keineRostocker FCTrainer:
Tobias SchulzZugänge:
keineAbgänge:
keineSG Dynamo SchwerinZugänge:
keineAbgänge:
Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (BSG Chemie Leipzig), Mario Schilling (MSV Pampow), Jano Klempkow (F.C. Hansa Rostock II), Nico Edling (SG Dynamo Schwerin / Nachwuchs) SV Hafen Rostock 1961Trainer:
Enrico NeitzelZugänge:
keineAbgänge:
Lukas Schelling (TSV Moischt) SV PastowTrainer:
Heiner BittorfZugänge:
keineAbgänge:
keineSV WarnemündeTrainer:
Martin SchröderZugänge:
keineAbgänge:
keineVfL Bergen 94Trainer:
Martin HandschugZugänge:
keineAbgänge:
keine
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Hinweis: Die Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Sollte ein Wechsel fehlen, dann gebe bitte dem FuPa-Vereinsverwalter deines Vereins Bescheid.
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