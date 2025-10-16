 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Die TuS Marienborn um Trainer Ali Cakici ist am Wochenende bei Tabellenführer Mechtersheim zu Gast.
Die TuS Marienborn um Trainer Ali Cakici ist am Wochenende bei Tabellenführer Mechtersheim zu Gast. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Verbandsliga: Die TuS beim TuS, Kellerduell in Bodenheim

Mechtersheim nach Verbandspokal-Highlight gegen Marienborn +++ Kleines Derby in Hüffelsheim +++ Legt Kreuznach in Pirmasens nach?

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Nicht nur Tabellenführer, sondern auch Oberligist-Bezwinger: Der TuS Mechtersheim hat auch unter der Woche beim 1:0 über den SV Gonsenheim im Verbandspokal bewiesen, was in ihm steckt. Nun wartet die Pflicht in der Liga, wenn die TuS Marienborn zu Besuch kommen. Auf Patzer der Amiri-Elf lauern der FC Bienwald Kandel (bei Aufsteiger Hohenecken) sowie Jahn Zeiskam (in Bretzenheim) und der SV Alemannia Waldalgesheim, der am Samstag im Verfolger-Derby bei der SG Hüffelsheim gastiert. Die SG Eintracht Bad Kreuznach hat gegen Bodenheim endlich ihren ersten Sieg gefeiert und will nun in Pirmasens nachlegen. Auch zwischen dem VfB Bodenheim und dem SV Morlautern steigt ein Kellerduell. Der FC Basara spielt samstag gegen Herxheim. Der TuS Steinbach, als einziges Team der Liga noch ohne Dreier, hat Steinwenden zu Gast.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
15:00

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
15:30live

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
16:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:00

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:15

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
15:30

Aufrufe: 016.10.2025, 20:00 Uhr
RedaktionAutor