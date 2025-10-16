Verbandsliga: Die TuS beim TuS, Kellerduell in Bodenheim

Nicht nur Tabellenführer, sondern auch Oberligist-Bezwinger: Der TuS Mechtersheim hat auch unter der Woche beim 1:0 über den SV Gonsenheim im Verbandspokal bewiesen, was in ihm steckt. Nun wartet die Pflicht in der Liga, wenn die TuS Marienborn zu Besuch kommen. Auf Patzer der Amiri-Elf lauern der FC Bienwald Kandel (bei Aufsteiger Hohenecken) sowie Jahn Zeiskam (in Bretzenheim) und der SV Alemannia Waldalgesheim, der am Samstag im Verfolger-Derby bei der SG Hüffelsheim gastiert. Die SG Eintracht Bad Kreuznach hat gegen Bodenheim endlich ihren ersten Sieg gefeiert und will nun in Pirmasens nachlegen. Auch zwischen dem VfB Bodenheim und dem SV Morlautern steigt ein Kellerduell. Der FC Basara spielt samstag gegen Herxheim. Der TuS Steinbach, als einziges Team der Liga noch ohne Dreier, hat Steinwenden zu Gast.