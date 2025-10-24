Verbandsliga: Die SG Hüffelsheim und der lange Weg nach Kandel

Hüffelsheim. Zum Verfolgerduell der Verbandsliga geht’s in die Pfalz. Die SG Hüffelsheim gastiert am Sonntag beim FC Bienwald Kandel. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell den zweiten Platz hinter Überflieger TuS Mechtersheim im Blick haben. Anstoß auf dem Rasen an der Jahnstraße ist um 15.30 Uhr.

Es ist die weiteste Fahrt für eine Mannschaft von der Nahe, an den südlichsten Zipfel des Verbandsgebietes. Knapp 130 Kilometer einfache Fahrt stehen den Aufsteigern vom Palmenstein bevor. Und damit diese nicht umsonst sind, bereitet André Weingärtner sein Team gewohnt akribisch auf diese Aufgabe vor. Mit der Entwicklung insgesamt sei er "absolut zufrieden", sagt der Trainer. "Wir haben Geduld und Zeit, aber keinen Druck. Aber natürlich ist es immer schöner, wenn du oben mitspielen kannst. Wir sind auf jeden Fall in einer interessanten Situation."

Kandel quittierte zwar in der Vorwoche eine etwas überraschende 1:3-Schlappe in Hohenecken, dennoch rangieren Pfälzer drei Punkte aktuell vor der SGH auf Platz zwei und kratzt damit am eigenen sportlichen Limit. Denn was man beim Blick auf die Tabelle gerne übersieht: Der FC Bienwald ist wie Hüffelsheim als Landesliga-Meister Aufsteiger in die Verbandsliga. Aber was für einer. Der FC Bienwald, seit 2017 Nachfolgeverein des VfR Kandel, war in den vergangenen Jahren immer mal wieder in die Landesliga abgestiegen, grundsätzlich zeigt die Kurve jedoch nach oben. "Kandel ist mit und gegen den Ball stark und steht nicht zu Unrecht da vorne. Mir war relativ klar, dass die Aufsteiger in dieser Runde wohl nichts mit dem Abstieg zu tun haben", sagt André Weingärtner.

Zwei Kandeler Routiniers im Trefferrausch

Jetzt schielt die Mannschaft von Yasin Özcelik sogar auf den Relegationsplatz. Der fast 40-jährige Spielertrainer ist mit elf Treffern auch der erfolgreichste Torschütze des Neulings, zu dem der ehemalige Trainer des SV Viktoria viele ehemalige Herxheimer A-Junioren gelotst hat. Dazu ist Offensivkollege Christian Liginger (37 Jahre, sieben Tore) fast an jedem Bienwald-Treffer beteiligt.

Überhaupt, die Offensive: Ähnlich wie bei Hüffelsheim läuft auch in Kandel die Torfabrik auf Hochtouren – beide Neulinge stellen nach Mechtersheim (40) mit 36 Treffen die zweitbeste Abteilung Attacke. Im Unterschied zur SGH kassierten die Pfälzer jedoch zehn Gegentore weniger. Die Hüffelsheimer kassierten mit 25 Treffern in zwölf Spielen schon genauso viele wie in der gesamten vergangenen Saison. "In der Landesliga war das unsere große Stärke. Aktuell müssen wir Fehler abstellen, unter Druck besser agieren." Zum Glück kann das Team bis zum Abpfiff Gas geben.

Auswärtsstärke trifft auf Heimmacht

Bei den Gästen sind auch Nico Najda und Christian Hahn wieder im Trainingsbetrieb. Die Hüffelsheimer stellen zwar mit vier Siegen aus sechs Partien die zweitbesten Auswärtsfahrer, treffen aber in Kandel auf die beste Heimmannschaft (sechs Partien, 16 Punkte). Zudem warten die Rotbeleibten auf ihren ersten Dreier gegen ein Topteam der Liga. Immerhin war das jüngste 2:2 gegen Waldalgesheim (nach 1:2 gegen Mechtersheim und 2:7 gegen Basara) der erste Punktgewinn gegen eine Mannschaft der ersten Sechs.

Noch mal zurück zum langen Weg nach und in Kandel: Auch der Marsch vom neuen Stadion zu den alten Umkleiden dauert seine Zeit. Knapp 600 Meter müssen die Mannschaften vor und nach dem Spiel zurücklegen. Es ist also auf jeden Fall Kondition gefragt. Weingärtner: "Es wird ein interessantes Spiel, Kleinigkeiten entscheiden."





