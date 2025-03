Verbandsliga: Die Rechenspiele beginnen

Denn die Rechenspiele beginnen in der Dritten Liga. Dort sind mit Sandhausen, Stuttgart II und Mannheim drei Teams, die in die Regionalliga Südwest kämen, gefährdet. Das wiederum erhöht den Druck auf Mainz 05 II, die „unsere“ Regionalliga Richtung Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verlassen würden. Die anderen theoretischen Kandidaten, Homburg und Trier, scheinen gesichert.

Hieße, im Worst Case für den FSV: drei bis vier Absteiger aus der Oberliga, je nachdem, ob dort der Vizemeister in die Regionalliga hochgeht. Oder einer weniger, wenn 05 II drin bleibt. Dass auf dem Verbandsportal fussball.de im engen Oberliga-Keller die letzten sechs Plätze rot markiert sind, ist irreführend. Von den aktuell Gefährdeten kämen Schlusslicht Morlautern, der Drittletzte Mechtersheim sowie Herxheim und Idar-Oberstein in „unsere“ Verbandsliga Südwest. Und das macht die Lage dort so knifflig.

Das Minimum sind, weil die Spielklasse um eine Mannschaft auf 16 Teams reduziert werden soll, zwei Absteiger – wenn neben dem Verbandsliga-Meister auch der Vize über die Aufstiegsspiele hochgeht. Sonst sind es drei, und mit jedem Absteiger aus der Oberliga kommt einer hinzu, gedeckelt auf sechs Absteiger. Ganz sicher ist man also erst ab Rang elf, definitiv künftig Landesligist als Vorletzter oder Letzter.