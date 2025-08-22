 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Sandra Mittler

Verbandsliga: Die neue Spielzeit startet mit spannenden Duellen

Verbandsliga +++ Alle Ansetzungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Am Wochenende ist es wieder so weit! In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt fällt der Startschuss zur neuen Saison. Gleich zum Auftakt gibt es spannende Duelle.

Das Eröffnungsspiel steigt dabei im Stadtderby zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Außerdem trifft der SC Bernburg am Freitagabend auf den Vizemeister SSC Weißenfels und der SV Fortuna Magdeburg empfängt den neuformierten SV 1890 Westerhausen.

Am Sonnabend geht es mit drei Duellen weiter. Oberliga-Absteiger SV Blau-Weiß Zorbau startet gegen den VfB Sangerhausen. Aufsteiger SV Eintracht Emseloh empfängt den SV Blau-Weiß Dölau und der BSV Halle-Ammendorf trifft auf

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Freitag

Heute, 18:15 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
18:30live

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
14:00live

Sonntag

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
14:00live

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
14:00

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 022.8.2025, 13:00 Uhr
Kevin GehringAutor