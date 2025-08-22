Verbandsliga: Die neue Spielzeit startet mit spannenden Duellen

Am Wochenende ist es wieder so weit! In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt fällt der Startschuss zur neuen Saison. Gleich zum Auftakt gibt es spannende Duelle.

Am Sonnabend geht es mit drei Duellen weiter. Oberliga-Absteiger SV Blau-Weiß Zorbau startet gegen den VfB Sangerhausen. Aufsteiger SV Eintracht Emseloh empfängt den SV Blau-Weiß Dölau und der BSV Halle-Ammendorf trifft auf

Das Eröffnungsspiel steigt dabei im Stadtderby zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Außerdem trifft der SC Bernburg am Freitagabend auf den Vizemeister SSC Weißenfels und der SV Fortuna Magdeburg empfängt den neuformierten SV 1890 Westerhausen.

Heute, 18:30 Uhr SC Bernburg SC Bernburg SSC Weißenfels SSC Weißenfels 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD SV 1890 Westerhausen Westerhausen 18:30 live PUSH

Samstag

Sonntag

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg SV Dessau 05 Dessau 05 14:00 live PUSH

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau Haldensleber SC Haldensleben 14:00 PUSH

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!