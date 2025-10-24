Verbandsliga: Die Eintracht und der Lichtschalter

Bad Kreuznach. Am Sonntag wird es dunkel. Zum einen wird an diesem letzten Oktober-Wochenende in der Nacht von Samstag die Zeit umgestellt, zum anderen begeben sich die Fußballer der SG Eintracht nun weit hinab in die obskuren, tabellarischen Verbandsliga-Niederungen. Die Bad Kreuznacher erwarten den TuS Steinbach. Der Vorletzte gegen den Letzten – mehr Kellerduell geht nicht. Anstoß zur Punktejagd gegen den Abstieg ist um 15 Uhr.

Eines ist klar: Bevor man gar nichts mehr sieht, wird den Blau-Weißen auf jeden Fall ein Licht aufgehen. Und damit ist nicht die Rote Laterne gemeint. Vielmehr hat man in Bad Kreuznachs Fußballtempel jetzt eine ordentliche Flutlichtanlage. Dadurch wird der frühe Umzug nach Winzenheim unnötig. Ob nun auch dem spielenden Vereinspersonal ein Licht aufgeht, müssen Deniz Darcan und Co. auf dem Platz beweisen.

Nicht zu intensiv auf die Tabelle schauen

Auch wenn sich am Sonntag noch nicht das sportliche Überleben in der Verbandsliga entschieden wird, ein Dreier gegen das Team aus der Pfalz wäre extrem wichtig. Fürs eigene Wohlbefinden in der tristen Jahreszeit und natürlich vor allem, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht ganz zu verlieren. Aber Thorsten Effgen warnt vor der Einschätzung nach Tabelle: „Ich habe die Steinbacher in Waldalgesheim gesehen, wo sie lange auf Augenhöhe gespielt haben. Sehr kompakt mit oberliga-erfahrenen Akteuren.“ Genau das will der SGE-Trainer seiner Mannschaft auch vermitteln.

Steinbacher holten zwei von drei Punkten auswärts

Die Bad Kreuznacher erlitten am vergangenen Wochenende mit dem 2:3 in Pirmasens einen unnötigen wie schmerzhaften Rückschlag, nur sieben Tage nach dem ersehnten ersten Saisonerfolg gegen den VfB Bodenheim (3:1). Die Steinbacher sind derweil als einziges Verbandsliga-Team noch sieglos, verbuchten lediglich drei Unentschieden auf der Haben-Seite – zwei davon auf fremdem Geläuf (1:1 in Morlautern und 2:2 Marienborn)!

Was den Gastgebern ein wenig Mut macht: In den drei Partien der Vorsaison in Meisterschaft und Verbandspokal gelangen der Eintracht zwei Heimsiege (2:0 und 4:0) und ein Auswärtsunentschieden (2:2). Und die jüngste Bad Kreuznacher Vorstellung war so schlecht nicht, die Niederlage gegen die FKP-Reserve unnötig. Nicht das erste Mal in dieser Saison.

Langer und Wex fehlen - noch keine Entscheidung im Tor

Was das Personal betrifft, so sah es bei der Eintracht schon mal schlechter aus. Definitiv fehlen werden nur Yannik Wex und Niklas Langer, der eine Woche zuvor im Training umgeknickt war. "Schade, denn er war zuletzt in Top-Verfassung."

Einen großen Schritt nach vorne gemacht hatte David Molnar: "Er ist wie viele bei uns ein klassischer Entwicklungsspieler", sagt der Coach über den 21-Jährigen, der vorigen Winter gekommen war, den Verein im Sommer aber schon wieder verlassen wollte. "Ich bin froh, dass er sich umentschieden hat. Er ist sehr ehrgeizig, will Stammspieler werden."

Der gebürtige Rumäne hat auf der Achter-Position mit Jan Wingenter, Malik Schäfer oder Niklas Langer starke Konkurrenz. "Wir haben entsprechende Gespräche geführt. Er ist ein sehr umgänglicher Typ und in der Mannschaft gut gelitten", sagt Effgen. "Schlecht gelaunt ist er nur, wenn er nicht spielt. Das spricht aber für ihn."

Ob Simon Marschall oder Felix Basting im Tor steht, entscheidet das Abschlusstraining. "Felix wird früher oder später zurückkommen. Simon hat überzeugt. Auf der Position mache ich mir keine Sorgen." Überhaupt hat die gesamte Mannschaft jetzt zwei gute Spiele gezeigt. "Jetzt hoffen wir auf das dritte. Wenn es geht, mit drei Punkten." Licht an.





