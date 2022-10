Verbandsliga: Dersim vor richtungsweisenden Kellerduellen Sonntag gegen RW Frankfurt +++ kommende Woche gegen VfB Ginsheim

Kann die Dersim-Elf hier punkten, würde sie den Rückstand auf den Relegationsplatz deutlich verringern. Momentan liegt er aber noch sieben Zähler entfernt. Umso wichtiger wäre es, jetzt am Wochenende beim Tabellenvierzehnten auf dem Kunstrasenplatz in Frankfurt-Rödelheim den zweiten Saisonerfolg zu landen.

Dabei gilt es, an die gute erste Halbzeit vom jüngsten Heimspiel gegen Ober-Roden (2:4) anzuknüpfen „und mal 90 Minuten lang konstant zu spielen“, wie Hakan Karakoc fordert. Auch wenn krankheitsbedingt nicht alle trainieren konnten, hofft der Dersim-Coach am Sonntag auf seinen vollzähligen Kader. Um die Liga zu halten und nicht zu den fünf Absteigern am Ende zu zählen, „braucht man wahrscheinlich 35 bis 40 Punkte“, schätzt Karakoc. Höchste Zeit also, aus dem Tabellenkeller herauszukommen.