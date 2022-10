Verbandsliga: Dersim und VfB haben dasselbe Ziel Abstiegskandidaten müssen punkten+++Ginsheim im Odenwald gefordert, Spitzenreiter in Rüsselsheim

Rüsselsheim. Zwei Teams, ein Ziel: Dersim Rüsselsheim und der VfB Ginsheim müssen im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga punkten, punkten, punkten. So schwer es auch wird, das gilt auch für die Spiele am kommenden Wochenende.