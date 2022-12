Verbandsliga: Dersim ohne Hornung und Gül in Seligenstadt Jahresabschluss in der Verbandsliga +++ Ginsheim fehlt Trainer Boulghalegh gegen Rot-Weiß

GINSHEIM/RÜSSELSHEIM. Tabellarisch gesehen, ist die Begegnung der Verbandsligisten VfB Ginsheim und SG Rot-Weiß Frankfurt am Sonntag (11.), 14 Uhr, ein Treffen von abstiegsbedrohten Nachbarn. Doch nach Punkten trennt den gastgebenden VfB eine Welt von den Rödelheimern, die zwölf Punkte vor dem sieglosen Drittletzten stehen. Einholen können die Blau-Weißen die Rot-Weißen am Sonntag also nicht, aber in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause wenigstens ihren ersten Saisonsieg landen. Ein Ziel, das sich die Ginsheimer Woche für Woche vornehmen – natürlich auch diesmal.

Im Vergleich zur jüngsten 0:4-Niederlage bei Germania Ober-Roden sieht Trainer Abdelkader Boulghalegh nicht nur im Defensivverhalten Verbesserungsbedarf, sondern auch in der Offensive. Denn die Mannschaft habe sich zwar mittels Kurzpassspiel gut nach vorne kombiniert: „Aber dann hat der Abnehmer im gegnerischen Strafraum gefehlt.“ Boulghalegh wird am Sonntag wegen einer Reise fehlen, die lange vor dem Trainerwechsel vor drei Wochen geplant war.

Schlusslicht SV Dersim Rüsselsheim ist am Sonntag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Seligenstadt gefordert. „Wenn es bei fünf Absteigern bleibt, wird es natürlich sehr schwer“, sagt Dersim-Coach Hakan Karakoc. Mit erst sieben Punkten aus 18 Spielen steht er mit seiner Mannschaft am Tabellenende – mit bereits 17 Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz. Doch soll am Sonntag beim Liga-Elften in Seligenstadt alles versucht werden, um endlich mal wieder jubeln zu können. „Das wäre schön, zum Jahresende drei Punkte mitzunehmen“, hofft Karakoc nach dem nur knapp mit 2:3 verlorenen Hinspiel auf erneut gute Chancen gegen die Sportfreunde. Auf Dennis Hornung (beruflich verhindert) und Mehmet Gül (verletzt) muss der Trainer allerdings am Sonntag verzichten. Zudem hat sich inzwischen Tolga Memet verabschiedet.