Verbandsliga: Dersim lädt zum Toreschießen ein SV bleibt nach der 1:3-Niederlage gegen Bad Vilbel Letzter der Verbandsliga

Rüsselheim. Es wird einfach nicht besser. Auch im vorletzten Einsatz des Jahres ging der SV Dersim leer aus und bleibt mit erst sieben Punkten Tabellenletzter. Bad Vilbel ist dagegen als Dreizehnter der Tabelle bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz herangerückt.

„Wir laden die Gegner einfach zu oft zum Toreschießen ein“, musste Dersim-Coach Hakan Karakoc erneut ärgerliche Gegentreffer beklagen. „Dabei hätten wir 1:0 führen können.“ Doch Marcus Weinhardt scheiterte erst am FV-Keeper und zog kurz darauf knapp vorbei. In der 32. Minute dann Pech, als der Ball bei einem Bad Vilbeler Freistoß an der Mauer abprallte und direkt Gästespieler Niklas Kraus vor die Füße fiel. Der Torschütze sorgte dann zu Beginn der zweiten Halbzeit aus 20 Metern ins lange Eck auch noch für das 2:0.