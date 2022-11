Verbandsliga: Dersim dreht Spiel zum zweiten Sieg SV noch mit 4:2 in Münster nach 0:2-Rückstand +++ Ginsheim setzt auf junge Talente

Dersim Rüsselsheim – SV Münster 4:2 (0:2). Nach einer langen Niederlagenserie konnte der SV Dersim im Kellerduell gegen Münster wieder jubeln. Einen 0:2-Rückstand drehten sie in der zweiten Halbzeit in einen 4:2-Erfolg – der erste seit dem 1:0 am 25. September beim FFV Frankfurt. „Das haben wir gebraucht“, atmete Trainer Hakan Karakoc auf, nachdem die Rote Laterne nun an Ginsheim weitergereicht werden konnte. Ohne Spiridon Pentidis und Markus Weinhardt, aber doch mit Kapitän Antonio Pascali, der seine Muskelverletzung rechtzeitig in den Griff bekam, ließen die Gastgeber zwar wenig zu in der ersten Halbzeit. „Aber wir haben wieder unnötige Tore kassiert“, ärgerte sich Karakoc über den 0:2-Rückstand. Dennnis Hornung verpasste kurz vor der Pause mit einem Lattenkopfball knapp den Anschlusstreffer. Der fiel dann gleich nach Wiederanpfiff, als Dennis Halilovic einen Foulelfmeter verwandelte (47.). Younes Laguenaoui sorgte wenig später für den Ausgleich (54.). „Danach haben wir Druck gemacht und hatten Chance über Chance“, sagte Karakoc, dessen Elf in der 78. Minute durch Halilovic in Führung ging. Kevin Müller machte mit einem weiteren Strafstoß alles klar (88.). Serhat Yildiz und Shun Nishida verletzten sich jedoch in der Anfangsphase bei einem Zusammenprall. Karakoc hofft, „dass die beiden jetzt nicht länger ausfallen“.

Dersim: Kraft – Pascali, Gül, Laguenaoui (72. El Quasdi), Halilovic (88. Pereira), Hornung, Marless, Müller, Nishida (11. dos Santos), Günel, Yildiz (46. Askinartar).

Tore: 0:1 Yildirim (6.), 0:2 Hamed (40.), 1:2 Halilovic (47. FE), 2:2 Laguenaoui (54.), 3:2 Halilovic (78.), 4:2 Müller (81. FE). Schiedsrichter: Frederik Angermaier (Bad Camberg). Zuschauer. 100.