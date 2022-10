Verbandsliga: Dersim beim 0:8 »indiskutabel« SV zeigt in Neu-Isenburg die schwächste Saisonleistung +++ VfB vergibt Chancen

Rüsselsheim/Ginsheim. In der Verbandsliga kassierten der SV Dersim Rüsselsheim und der VfB Ginsheim deutliche Niederlagen. Während sich die Ginsheimer dabei immerhin einige Torchancen erspielten, bot Rüsselsheim seine schwächste Saisonleistung.

Spvgg Neu-Isenburg – SV Dersim Rüsselsheim 0:8 (0:3). „Wenn man so auftritt, hat man in der Liga nichts zu suchen. Das war indiskutabel, die schwächste Saisonleistung“, sagte Dersim-Coach Hakan Karakoc nach dem Abpfiff. „Wir haben 90 Prozent unserer Zweikämpfe verloren.“ Hatte seine Mannschaft unter der Woche im Achtelfinale des Hessenpokals eine gute Einstellung gezeigt, war davon in Neu-Isenburg nichts zu sehen. Ausgerechnet gegen einen direkten Abstiegskandidaten lieferte Dersim eine blasse, kraftlose Vorstellung ab.

„Die Trainingsbeteiligung lässt auch zu wünschen übrig“, merkte Karakoc an, der die Klatsche nun „erst einmal sacken lassen muss“. Klar sei aber: „Alle Verantwortlichen müssen sich zusammensetzen und eine grundsätzliche Entscheidung treffen. So kann es nicht weitergehen, wenn wir die Liga halten wollen.“ In Neu-Isenburg kassierte seine Mannschaft wieder mal durch einen Standard früh das 0:1. Nach vorne ging kaum etwas. Zur Pause lag Dersim schon 0:3 hinten, damit war die Partie gelaufen. In der zweiten Halbzeit konnte sich der Tabellenletzte nicht mehr aufbäumen.

Dersim: Kraft – Pentidis (71. Nishida), Memet, Müller, Hornung (64. El Quasdi), Gül (33. Askinartar), Dos Santos, Günel, Halilovic (64. Laguenaoui), Pascali, Batista Pereira.

Tore: 0:1 Trucic (3.), 2:0 Fustero (32.), 3:0, 4:0 Profumo (34. FE, 50.), 5:0 Fustero (54.), 6:0 Fujiwara (62.), 7:0 Stoilas (69.), 8:0 Castiglione (88.). Schiedsrichter: Christian Stübing (SV Breitenborn). Zuschauer: 100.

VfB Ginsheim – VfR Fehlheim 1:4 (1:2). Viele Torchancen erspielt, aber zu wenige davon verwertet. Und hinten überflüssige Gegentreffer kassiert. Nach diesem Muster hat der VfB auch am Sonntag verloren – wie so oft in dieser Saison. Obendrein sagte eineinhalb Stunden vor Spielbeginn ein Spieler (Dennis Nemeth) aus gesundlichen Gründen ab, weshalb Trainer Ermin Melunovic die ohnehin geschwächte Innenverteidigung nochmals umbesetzen musste.

Gleich nach vier Minuten gerieten die Blau-Weißen denn auch in Rückstand, weil sich eine Abwehrlücke auftat. Aber der VfB erholte sich schnell. Vor allem über die linke Seite mit den starken Tim Vietze und Yujun Joo liefen die Angriffe des Tabellenvorletzten. Von dieser Seite kam auch die Flanke, die Alexander Scholz zum 1:1 nutzte (17.).

Möglichkeiten zum Führungstor gab es danach mehr als genug. Stattdessen kassierten die Ginsheimer nach einem Pressschlag an der Mittellinie das 1:2, weil die Heimelf den Ball vertändelte. Ermin Melunovic wirkte ratlos: „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.“ Ebenso unverständlich findet der Trainer, dass die Seinen nach der Pause drei Großchancen („da waren wir jedesmal Auge in Auge mit dem Torwart“) vergaben.