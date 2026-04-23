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Ligavorschau
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Verbandsliga-Derby zwischen FV Breidenbach und SF/BG Marburg
Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Vladi Kovacevic gastiert mit den SF/BG Marburg bei seinem alten Verein FV Breidenbach, der im Derby Außenseiter ist, dem aber das 5:5 im Hinspiel Mut macht +++
Breidenbach. Zum Kreisderby in der Fußball-Verbandsliga Mitte bittet Gastgeber FV Breidenbach am Samstag (16.30 Uhr) ins Gunterstalstadion. Die Perftaler kreuzen die Klingen mit den SF/BG Marburg sowie mit ihrem früheren Trainer und Spieler Vladi Kovacevic, der die Blau-Gelben seit Herbst trainiert.