 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Verbandsliga-Derby zwischen FV Breidenbach und SF/BG Marburg

Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Vladi Kovacevic gastiert mit den SF/BG Marburg bei seinem alten Verein FV Breidenbach, der im Derby Außenseiter ist, dem aber das 5:5 im Hinspiel Mut macht +++

von Redaktion · Heute, 17:22 Uhr · 0 Leser
Trainer Vladimir Kovacevic stellt sich am Samstag mit den SF/BG Marburg bei seinem ehemaligen Verein FV Breidenbach vor. © Jens Kaliske
Trainer Vladimir Kovacevic stellt sich am Samstag mit den SF/BG Marburg bei seinem ehemaligen Verein FV Breidenbach vor. © Jens Kaliske

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VL Hessen Mitte
Breidenbach
SF/BG Marburg

Breidenbach. Zum Kreisderby in der Fußball-Verbandsliga Mitte bittet Gastgeber FV Breidenbach am Samstag (16.30 Uhr) ins Gunterstalstadion. Die Perftaler kreuzen die Klingen mit den SF/BG Marburg sowie mit ihrem früheren Trainer und Spieler Vladi Kovacevic, der die Blau-Gelben seit Herbst trainiert.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.