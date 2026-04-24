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Ligabericht
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Verbandsliga: Derby unter Flutlicht, Topspiel am Samstag
Mechtersheim kann gegen Herxheim den nächsten Schritt zum Titel machen +++ Basara gegen Zeiskam live bei der AZ +++ Sonntag Kellerduell in Pirmasens
von Redaktion · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der TuS Mechtersheim kann am Samstag Meister werden, müsste allerdings von einem Remis im Verfolgerduell zwischen Basara und Zeiskam profitieren und sein Heimspiel gegen Herxheim gewinnen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)
Am Sonntag braucht die TSG Bretzenheim gegen Bienwald Kandel dringend einen Heimsieg und schielt sicher mit einem Auge auf die Partie der beiden Keller-Konkurrenten FK Pirmasens II und SV Steinwenden. Ferner im Einsatz: Der TuS Steinbach gegen Marienborn und der VfB Bodenheim gegen Bad Kreuznach.