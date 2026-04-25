 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Verbandsliga: Derby unter Flutlicht, Basara Mainz gewinnt dasTopspiel

Mechtersheim kann gegen Herxheim den nächsten Schritt zum Titel machen +++ Basara gegen Zeiskam live bei der AZ +++ Sonntag Kellerduell in Pirmasens

von Redaktion · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Der TuS Mechtersheim kann am Samstag Meister werden, müsste allerdings von einem Remis im Verfolgerduell zwischen Basara und Zeiskam profitieren und sein Heimspiel gegen Herxheim gewinnen.
Der TuS Mechtersheim kann am Samstag Meister werden, müsste allerdings von einem Remis im Verfolgerduell zwischen Basara und Zeiskam profitieren und sein Heimspiel gegen Herxheim gewinnen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

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Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Der TuS Mechtersheim könnte mit einem Heimsieg unter Flutlicht gegen Herxheim den Titel so gut wie eintüten. Ebenfalls am Freitagabend sind der SV Alemannia Waldalgesheim (in Hohenecken) und die SG Hüffelsheim (gegen Morlautern) gefordert. Am Samstag steht das Kracher-Spiel des Spieltags an, wenn der Dritte gegen den Zweiten spielt. Basara und Zeiskam duellierten sich um die Vizemeisterschaft, das Spiel könnt ihr bei der AZ im Re-Live sehen.

Am Sonntag braucht die TSG Bretzenheim gegen Bienwald Kandel dringend einen Heimsieg und schielt sicher mit einem Auge auf die Partie der beiden Keller-Konkurrenten FK Pirmasens II und SV Steinwenden. Ferner im Einsatz: Der TuS Steinbach gegen Marienborn und der VfB Bodenheim gegen Bad Kreuznach.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:15 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
6
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
2
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
4
0

Morgen, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
15:30