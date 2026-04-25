Verbandsliga: Derby unter Flutlicht, Basara Mainz gewinnt dasTopspiel

Der TuS Mechtersheim kann am Samstag Meister werden, müsste allerdings von einem Remis im Verfolgerduell zwischen Basara und Zeiskam profitieren und sein Heimspiel gegen Herxheim gewinnen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Der TuS Mechtersheim könnte mit einem Heimsieg unter Flutlicht gegen Herxheim den Titel so gut wie eintüten. Ebenfalls am Freitagabend sind der SV Alemannia Waldalgesheim (in Hohenecken) und die SG Hüffelsheim (gegen Morlautern) gefordert. Am Samstag steht das Kracher-Spiel des Spieltags an, wenn der Dritte gegen den Zweiten spielt. Basara und Zeiskam duellierten sich um die Vizemeisterschaft, das Spiel könnt ihr bei der AZ im Re-Live sehen.

Am Sonntag braucht die TSG Bretzenheim gegen Bienwald Kandel dringend einen Heimsieg und schielt sicher mit einem Auge auf die Partie der beiden Keller-Konkurrenten FK Pirmasens II und SV Steinwenden. Ferner im Einsatz: Der TuS Steinbach gegen Marienborn und der VfB Bodenheim gegen Bad Kreuznach.