Verbandsliga-Derby: Fußballfest nach Fastenbrechen

Beim Sieger war, wenig verwunderlich, Feierstimmung angesagt. „Wir haben uns die ganze Woche vorbereitet auf dieses Spiel“, war Mohammed Tahiri Matchikh, Kapitän und Offensivspieler beim Sieger, die Freude deutlich anzusehen. „Wir haben richtig hart trainiert und sind heute viel gelaufen“, sagte der 31-Jährige nicht ohne Stolz. Denn immerhin ist Ramadan, worauf schon vor Spielbeginn seine Vorstandsmitglieder Manfred Geyer –„Das wird ein schwieriges Spiel“ – und Onur Candogan, jüngerer Bruder von TSV-Vereinschef Ilkay Candogan, hingewiesen hatten. „Heute um 18.11 Uhr war Fastenbrechen, wir haben gebetet,und auch vier Spieler der Biebricher waren dabei“, schilderte der TSV-Kapitän. Schon seit dem 18. Februar durften auch die türkischen Spieler von morgens bis abends weder essen noch trinken. „Der Trainer hat uns richtig motiviert, und ich glaube, mit diesem Trainer ist das der richtige Weg nach oben“, lobte und strahlte Tahiri Matchikh. „Wir haben uns richtig auf das Spiel eingestellt – und es hat dann auch geklappt, egal ob mit einem oder zwei Mann weniger.“ Und merkte stolz an: „Das Spiel hatte Oberliganiveau und der Sieg war sehr verdient.“ Sein Coach Caliskan meinte hoch zufrieden: „Nach der Roten Karte haben wir weiter Fußball gespielt. Der Dreier heute ist sehr wichtig.“

In der ersten Halbzeit präsentierte sich sein Team dominant und ging durch seinen Mittelfeldspieler Yoel Yilma, der einen Handelfmeter hoch oben links ins Toreck einschweißte, in der 15. Minute in Führung. „Ein gutes Spiel mit torgefährlichem TSV“, hatte Lothar Schäfer, stellvertretender Wiesbadener Fußballwart, zur Halbzeit noch gesagt. Die Gäste kamen mit viel Druck nach vorne aus der Kabine und bestimmten klar die Szenerie. Der Ausgleich lag noch mehr in der Luft, als TSV-Außenverteidiger Emirkan Dorul nach Foulspiel mit Rot runter musste (58.). Und als auch noch sein Teamkamerad Eleazer Mensah wegen Zeitspiels zu Beginn der sechsminütigen Nachspielzeit Gelb-Rot sah, begann bei allen, die es mit dem TSV halten, erst recht das große Zittern. Doch nach dem Schlusspfiff war nur noch Feiern angesagt.

Nazir Saridogan: Normale Leistung hätte gereicht