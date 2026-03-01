Verbandsliga-Derby: Fußballfest nach Fastenbrechen

WIESBADEN. Die Schlussphase ist hochdramatisch auf dem Dotzheimer Niederfeld. Es herrscht echte Derbystimmung rund um den Kunstrasenplatz, den rund 600 Zuschauer säumen. Denn sie alle wollten sich das Spitzenspiel in der Verbandsliga Mitte zwischen dem Türkischen SV und dem FV Biebrich 02 nicht entgehen lassen.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Der gastgebende TSV verteidigt mit Mann und Maus gegen die anstürmenden Biebricher. Fangesänge schallen über den in Flutlicht getauchten Platz. Und irgendwie schaffen es die Platzherren doch noch, dieses ultimative Stadtderby zweier Aufstiegskandidaten mit 1:0 (1:0) zu gewinnen. Nach diesem Auftaktkrimi zum Start in die Restrückrunde untermauerte die Mannschaft um Trainer Gökhan Caliskan ihren zweiten Tabellenplatz, den Relegationsplatz zum Aufstieg ins hessische Fußball-Oberhaus. Die „Blauen“ mit Coach Nazir Saridogan haben nun sechs Punkten Rückstand auf den TSV.
„Vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt und wir hatten auch keine guten Ideen“, äußerte sich Biebrichs Mittelfeldspieler Maurice Pinger selbstkritisch. „Man muss aber auch sagen, dass es der Türkische SV nach der Roten Karte extrem gut gemacht, war vor allem läuferisch stark war“, lobte der 26-Jährige den dezimierten Gegner.
Beim Sieger war, wenig verwunderlich, Feierstimmung angesagt. „Wir haben uns die ganze Woche vorbereitet auf dieses Spiel“, war Mohammed Tahiri Matchikh, Kapitän und Offensivspieler beim Sieger, die Freude deutlich anzusehen. „Wir haben richtig hart trainiert und sind heute viel gelaufen“, sagte der 31-Jährige nicht ohne Stolz. Denn immerhin ist Ramadan, worauf schon vor Spielbeginn seine Vorstandsmitglieder Manfred Geyer –„Das wird ein schwieriges Spiel“ – und Onur Candogan, jüngerer Bruder von TSV-Vereinschef Ilkay Candogan, hingewiesen hatten. „Heute um 18.11 Uhr war Fastenbrechen, wir haben gebetet,und auch vier Spieler der Biebricher waren dabei“, schilderte der TSV-Kapitän. Schon seit dem 18. Februar durften auch die türkischen Spieler von morgens bis abends weder essen noch trinken. „Der Trainer hat uns richtig motiviert, und ich glaube, mit diesem Trainer ist das der richtige Weg nach oben“, lobte und strahlte Tahiri Matchikh. „Wir haben uns richtig auf das Spiel eingestellt – und es hat dann auch geklappt, egal ob mit einem oder zwei Mann weniger.“ Und merkte stolz an: „Das Spiel hatte Oberliganiveau und der Sieg war sehr verdient.“ Sein Coach Caliskan meinte hoch zufrieden: „Nach der Roten Karte haben wir weiter Fußball gespielt. Der Dreier heute ist sehr wichtig.“
In der ersten Halbzeit präsentierte sich sein Team dominant und ging durch seinen Mittelfeldspieler Yoel Yilma, der einen Handelfmeter hoch oben links ins Toreck einschweißte, in der 15. Minute in Führung. „Ein gutes Spiel mit torgefährlichem TSV“, hatte Lothar Schäfer, stellvertretender Wiesbadener Fußballwart, zur Halbzeit noch gesagt. Die Gäste kamen mit viel Druck nach vorne aus der Kabine und bestimmten klar die Szenerie. Der Ausgleich lag noch mehr in der Luft, als TSV-Außenverteidiger Emirkan Dorul nach Foulspiel mit Rot runter musste (58.). Und als auch noch sein Teamkamerad Eleazer Mensah wegen Zeitspiels zu Beginn der sechsminütigen Nachspielzeit Gelb-Rot sah, begann bei allen, die es mit dem TSV halten, erst recht das große Zittern. Doch nach dem Schlusspfiff war nur noch Feiern angesagt.
Naturgemäß nicht bei den Gästen: „Wir waren in der ersten Halbzeit grottenschlecht, in der zweiten ein bisschen besser“, lautete das ernüchternde Fazit von 02-Coach Nazir Saridogan. „Wir hätten heute mit einer normalen Leistung das Spiel gewinnen können“, haderte er. „Das kenne ich von meiner Mannschaft eigentlich nicht, und mich ärgert, dass wir nicht die normale Performance hinbekommen haben“, sagte er enttäuscht nach gut kreierten, aber vergebenen Torchancen. Dafür lobte er den Gegner: „Der war bissiger und williger, kampbereiter und wacher. Die haben gekämpft und das Spiel gewonnen. Punkt.“