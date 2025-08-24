Verbandsliga-Derby endet mit einer Nullnummer

Bad Kreuznach. Es war eine Nullnummer im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Lokalduell der Fußball-Verbandsliga Südwest trennten sich Eintracht Kreuznach und der SV Alemannia vor rund 250 Zuschauern auf der frisch überdachten Tribüne torlos. Dem Sieg etwas näher waren dabei die Waldalgesheimer, die kurz vor Abpfiff nur die Latte getroffen hatten, insgesamt 40 Minuten in Überzahl agierten.
Die Gäste von der Waldstraße verpassten durch das Remis den Sprung an die Tabellenspitze, die nun der TuS Mechtersheim nach dem 3:0 im Spitzenspiel gegen Basara Mainz erklommen hat.
War es auf der einen, der Kreuznacher Seite die Furcht vor dem Verlieren, also dem vierten Spiel ohne Dreier? Und dem gegenüber vielleicht die Angst vor der eigenen Courage, dem möglichen Sprung an die Tabellenspitze? Es war auf jeden Fall eine äußerst enttäuschende erste Halbzeit, die die beiden Verbandsliga-Nachbarn präsentierten. Kaum eine Aktion gelang unfallfrei über mehrere Stationen. Von Torchancen ganz zu schweigen.
Eintracht-Übungsleiter Thorsten Effgen hatte im Vergleich zur 1:4-Schlappe in Hüffelsheim gleich auf drei Positionen umgebaut: Für Tobias Kreuznacht, der diesmal nur auf der Bank Platz nahm, sowie die komplett fehlenden Edis Sinanovic und Levi Mukamba standen Lennart Drees, Yannik Wex und Deniz Cinar in der Startformation. Bei der Alemannia schickte Elvir Melunovic die gleiche Formation wie jüngst beim 3:0 gegen den SV Steinwenden auf den Platz. Zufrieden waren jedoch beide Trainer nicht, tigerten schon während der Anfangsminuten aufgeregt an der Außenlinie umher, um ihre Mannschaft in die Spur zu coachen.
Nach einer mauen ersten Halbzeit näherte sich bei spätsommerlichen Temperaturen wenigstens die Alemannia nach der Pause einigermaßen gefährlich dem gegnerischen Tor. Philipp Gänz‘ Steckpass auf Marlon Pira, der allein vor SGE-Keeper Felix Basting stand, aber an diesem scheiterte, war die erste Möglichkeit (49.). Kurz darauf stellte Schiedsrichter Jannick Ziehmer (Kindsbach) SGE-Innenverteidiger Leo Blenske vom Platz, der folgende Freistoß von Nils Gräff flatterte von Außen flach durch den Eintracht-Fünfmeterraum zur Ecke. Und in der 72. Minute setzte sich Gänz auf der rechten Seite durch, in der Mitte traf David Shamshon den Ball nicht richtig – kein Problem für Basting.
Zur ersten Bad Kreuznacher Chance zeigte die Spieluhr schon 82 Minuten: Aus dem Nichts zog der der eingewechselte Maik Strunk aus 18 Metern ab, zielte aber hauchdünn am Kasten vorbei. Auf der anderen Seite wurde es dann noch knapper, als Gänz nach dem Freistoß von Mahdi Mehnatgir die Latte anvisierte (84.). Die beste Chance des Spiels.
Zufrieden war nach der Partie keiner der Beteiligten. „Es war von beiden Mannschaften verkrampft. Wir hatten es schwer, Lücken zu finden, wollten auf den richtigen Moment warten”, so SVA-Coach Elvir Melunovic. Ihm war wichtig, dass seine Mannschaft defensiv sicher stand, um das Minimalziel von einem Punkt zu erkämpfen. Dass seine Mannschaft im Spiel nach vorne viel zu behäbig agierte und zu viele Fehler machte, war ihm nicht entgangen.
SGE-Pendant Thorsten Effgen haderte vor allem mit der Gelb-roten Karte. „Der Schiri hatte einen Blackout und hat damit das Spiel entschieden.” Mit dem Auftritt seiner Elf konnte der Lehrer dagegen leben. „Heute war Pragmatismus gefragt. Taktisch sind wir einen großen Schritt weiter als zuletzt. Das mussten wir aber auch. Wir hatten jedenfalls viel weniger Ballverluste und Stabilität in der Kette.” Für die Defensive verlieh er seiner Truppe eine „Eins mit Sternchen.” Und offensiv? „Da musste Maik das Ding machen, das hätten sich die Jungs für ihre Arbeit verdient.”
Besagter Maik Strunk schwor Stein und Bein, „dass das Ding sogar noch den Pfosten berührt hat.” Die Mannschaftsleistung war für ihn gut. „Vor allem, weil wir so lange in Unterzahl waren und ja nicht gegen Laufkundschaft angetreten sind.” Nur mit dem Kopf schütteln konnte dagegen Alemannia-Kapitän Daniel Braun. „Die haben unser System gespiegelt, und wir haben uns dagegen sehr schwer getan. Mach dem Platzverweis war es zwar ein anderes Spiel, aber am Ende musst du dann mit dem Punkt leben. Vor allem mit dem Ball war es heute einfach zu schlecht von uns.”