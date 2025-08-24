Verbandsliga-Derby endet mit einer Nullnummer

Nach einer mauen ersten Halbzeit näherte sich bei spätsommerlichen Temperaturen wenigstens die Alemannia nach der Pause einigermaßen gefährlich dem gegnerischen Tor. Philipp Gänz‘ Steckpass auf Marlon Pira, der allein vor SGE-Keeper Felix Basting stand, aber an diesem scheiterte, war die erste Möglichkeit (49.). Kurz darauf stellte Schiedsrichter Jannick Ziehmer (Kindsbach) SGE-Innenverteidiger Leo Blenske vom Platz, der folgende Freistoß von Nils Gräff flatterte von Außen flach durch den Eintracht-Fünfmeterraum zur Ecke. Und in der 72. Minute setzte sich Gänz auf der rechten Seite durch, in der Mitte traf David Shamshon den Ball nicht richtig – kein Problem für Basting.

Zur ersten Bad Kreuznacher Chance zeigte die Spieluhr schon 82 Minuten: Aus dem Nichts zog der der eingewechselte Maik Strunk aus 18 Metern ab, zielte aber hauchdünn am Kasten vorbei. Auf der anderen Seite wurde es dann noch knapper, als Gänz nach dem Freistoß von Mahdi Mehnatgir die Latte anvisierte (84.). Die beste Chance des Spiels.

Zufrieden war nach der Partie keiner der Beteiligten. „Es war von beiden Mannschaften verkrampft. Wir hatten es schwer, Lücken zu finden, wollten auf den richtigen Moment warten”, so SVA-Coach Elvir Melunovic. Ihm war wichtig, dass seine Mannschaft defensiv sicher stand, um das Minimalziel von einem Punkt zu erkämpfen. Dass seine Mannschaft im Spiel nach vorne viel zu behäbig agierte und zu viele Fehler machte, war ihm nicht entgangen.