Verbandsliga-Derby: Eltviller Jubel wie beim Aufstieg Beim bisherigen Letzten kennt Freude nach 2:1 im Derby über Walluf keine Grenzen +++ SG enttäuscht, aber trotzdem mit starker Bilanz

Region. Am letzten Spieltag des Jahres wurde Verbandsligist SG Walluf quasi eiskalt erwischt, verlor das Derby bei Schlusslicht Spvgg. Eltville mit 1:2 (1:0). Vormittags war der Platz am Wiesweg noch schneebedeckt, doch zum Anstoß war das Kunstgrün erkennbar. „Es war rutschig, aber regulär“, fand Eltvilles Sven Klärner.

Die Eltviller Jubelgesänge klangen wie zu besten Aufstiegszeiten, der Erfolg über den Nachbarn öffnete bei den Spielern alle emotionalen Ventile. „Kämpferisch eine absolute Topleistung der gesamten Truppe. Wallufs Pausenführung war in Ordnung gegangen. Aber in der zweiten Halbzeit habe ich bei der SG vermisst, dass sie das Derby annimmt. Während unsere Mannschaft Willensstärke gezeigt hat“, analysierte Eltvilles Teammanager Sven Klärner. Auf der Gegenseite räumte Timo Sieben ein: „Die Eltviller haben das, was sie können, reingehauen und aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient gewonnen. Für uns ist das enttäuschend. Wir hatten uns natürlich mehr erhofft.“

Wobei zunächst alles auf einen Gäste-Sieg hindeutete. Bereits in der dritten Minute hätte Tobias Bellin versenken können, scheiterte aber an Keeper Alexander Stubben. Nach Pass von Marvin Esser nahm Nils Balder an, drehte sich und verwandelte. Der Favorit führte, was ihm aber keine Flügel verlieh. Im Gegenteil. „Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden und nicht die Performance gezeigt, die wir können“, merkte Timo Sieben an.

Eltville nimmt Fahrt auf

Nach zuvor vier Niederlagen und ungeachtet diverser Ausfälle nahmen stattdessen die Eltviller mächtig Fahrt auf. Luca Scholten setzte sich gegen zwei Mann durch, bediente den 1:1-Schützen Christian Lang. Und es kam noch besser: Von rechts leitete der eingewechselte Ayoub El Hamsi auf Pouria Asgharpour Meinagh weiter, dessen 20-Meter-Schuss vom Innenpfosten hinter die Linie sprang. „Schon imponierend“, lobte Klärner. Während Sieben sich mit der 32-Punkte-Ausbeute tröstete, die Mannschaft habe bislang eine „relativ vernünftige Runde“ gespielt.

Spvgg. Eltville: A. Stubben; L. Scholten, Clarysse, Rüdiger, Bolela, P. Zentner, Asgharpour Meinagh, C. Lang (75. Haxhosaj), M. Klärner (90.+1 Furihata), D. Sarris, Brown (35. El Hamsi).