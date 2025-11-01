Tamim Noory (links) gelang per Kopf das 1:0, was auch für eine präzise Flanke spricht. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Verbandsliga-Derby: Das Ende der Freundschaft TSG Bretzenheim schlägt TuS Marienborn 3:2 +++ Viele Vorwürfe nach umkämpftem Stadtduell +++ Leismann scort dreifach

Die ersten Heimtore, der erste Heimsieg in diesem Verbandsliga-Derby – das musste ausgiebig gefeiert werden. Während die TSG Bretzenheim nach dem 3:2 (2:1)-Erfolg im Laufe des langen Freitagabends ihr eigenes Vereinsheim leer trank, verstanden sie bei der TuS Marienborn die Welt nicht mehr. Viel investiert, vor 420 Zuschauern, aber wieder kein Ertrag. So brechen für die Marienborner nun richtig harte Zeiten im Klassenkampf an.

Mit dickem Augenzwinkern wurde Lennart Leismann immer wieder für seine vier Torbeteiligungen gefeiert. Schon beim Seitenwechsel nahm der Bretzenheimer Co-Kapitän den 2:1-Pausenstand auf seine Kappe – vollständig. Vorlage, Tor, Stellungsfehler. Erst flankte der 21-Jährige genau in den Lauf von Tamim Noory, der mittig zwischen zwei Marienbornern einnickte (36.). Dann, erzählt Leismann, „habe ich den Ball fast ein bisschen unabsichtlich angenommen, und der Gegner rutscht weg“. Schlenker, Flachschuss, 2:0 (42.). Joshua Klübers Maßflanke auf Luca Baljak brachte den Marienborner Anschluss (45.), weil der linke TSG-Schienenspieler nicht mitging. Gestern, 19:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh TuS Marienborn Marienborn 3 2 Abpfiff

„In den letzten zwei Wochen haben wir Top-Trainingseinheiten mit großer Intensität“, sagt Leismann, „die Gemeinschaft ist komplett da, wir haben uns einfach reingefightet.“ Das Spielerische kommt nun als Folge des Kämpferischen. Seit die TSG sich dergestalt neu erfand, ging der Punkteschnitt rapide nach oben. Zumal Effektivität hinzu kommt. Dritte Chance, drittes Tor, als Leismann den Ball weit nach vorn spielt, Jakub Koutny durchläuft und per Chip vollendet (80.). „Wir spielen seit acht Jahren zusammen“, sagt der Dreifach-Scorer, „ich kenne seinen Laufweg, weiß, dass er immer tief geht.“ Gewieft, wie Patrick Huth den Ball flach rein schoss, als TSG-Torwart Bastian Rosinus noch die Mauer stellte (89.). Auf den Anschluss folgten siebeneinhalb Minuten Nachspielzeit, viel Hektik, aber keine Chancen mehr. 3:2, das war zugleich der Endstand an zwingenden Abschlüssen in einem umkämpften Halloween-Derby, das der TuS-Tross mit seinem Musikanlagenbollerwagen stimmungsvoll eingeleitet hatte, samt Clubhymne zum Einmarsch. Letzteres fand nicht jeder Bretzenheimer sportlich, und auch in Sachen Wortwahl am Seitenrand wurde die einstmals freundschaftliche Verbindung beider Teams alles andere als verfestigt. So hatte man wechselseitig einen ziemlichen Hals.