Verbandsliga-Derby: Beide Teams unter Siegeszwang SV Dersim gegen Ginsheim steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes

GINSHEIM/RÜSSELSHEIM. Ein Fußballfest wie beim Kreispokalfinale Ende April wird diesmal wohl nicht gefeiert. An diesem Sonntag (15 Uhr) begegnen sich die Verbandsligisten SV Dersim Rüsselsheim, im Pokal noch umjubelter Triumphator (5:3 nach Elfmeterschießen) gegen einen damaligen Hessenligisten, und der VfB Ginsheim in der Tristesse des Abstiegskampfs. Letzter gegen Vorletzter heißt es bei dem Derby auf dem Kunstrasenplatz in der Rüsselsheimer Ebert-Siedlung.

SV Dersim kommt nicht richtig in Schwung Der SV Dersim mit dem Trainerduo Dogan Erdogan/Hakan Karakoc zeigte nach einem Hoffnungsschimmer vor drei Wochen, als die Mannschaft bei den Sportfreunden Frankfurt ihre bisher einzigen Punkte holte (1:0), zuletzt wieder die alten Schwächen. Elf Gegentreffer in drei Spielen unterstreichen die Rüsselsheimer Anfälligkeit in der Defensive. Erdogan macht mit Klartext deutlich, um was es für sein Team im Derby geht: „Alles Drumherum reden nutzt nichts. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen gewinnen. Fertig, aus.“ Siegeszwang für beide Teams Der Ginsheimer Trainer Ermin Melunovic sieht seine Mannschaft ebenfalls unter Siegeszwang, will sie den Kontakt zum Rest der Konkurrenz nicht abreißen lassen. Ganz abgesehen vom ersten sicheren Nichtabstiegsplatz, auf den die Ginsheimer bereits acht Punkte, die Rüsselsheimer zehn Zähler aufzuholen haben.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim VfB Ginsheim VfB Ginsheim 15:00 PUSH