Ligabericht
Während der TuS Dietkirchen im Derby gegen Limburg gefordert ist, bestreitet Juno Burg das Duell der Aufsteiger gegen Heuchelheim.
Während der TuS Dietkirchen im Derby gegen Limburg gefordert ist, bestreitet Juno Burg das Duell der Aufsteiger gegen Heuchelheim. – Foto: T. Metz - Archiv

Verbandsliga: Derby am Samstag, zwei Topspiele am Sonntag

Der Spieltag hat es in sich: VfR Limburg und Dietkirchen kämpfen um wichtige Punkte und Prestige +++ Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter

Gipfeltreffen in der Verbandsliga Mitte. Der Erste empfängt den Zweiten und der Dritte spielt gegen den Vierten: Viel mehr Topspiele an einem Wochenende geht nicht! Alle Augen sind gerichtet auf das Duell zwischen Auf- und Absteiger, der Türkische SV empfängt die TuS Hornau. Auf der einen Seite der TSV, der seit zwei Jahren gefühlt einen Sieg an den anderen reiht und nun sogar ein Durchmarsch-Kandidat in Richtung Hessenliga sein kann. Apropos Durchmarsch, den hatten die TuS Hornau auch schon mal geschafft. Nach dem Abstieg aus der Hessenliga haben sich die TuS gut gefangen, doch durch das 2:2 gegen Burg in der Vorwoche den Platz an der Sonne abgegeben. Mit einem Sieg holen sich die Hornauer ihn wieder zurück. Dahinter steht - trotz seit Wochen erheblicher Personalsorgen - die SG Walluf. Die heimstarken Rheingauer, die außer einem 0:0 gegen Hornau sämtliche Heimspiele gewonnen haben, spielen nun gegen den hoch gehandelten SV Rot-Weiß Hadamar, der selbst das klare Ziel Aufstieg formuliert hat. Der Fünfte Ederbergland ist bei Blau-Gelb Marburg gefordert, Juno Burg und Heuchelheim stehen sich im mittelhessischen Aufsteiger-Duell gegenüber. Mit einem Sieg gegen das zuletzt schwächelnde Waldbrunn will der kriselnde SV Zeilsheim einen weiteren Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen und Revanche für die Niederlage auf der Zielgeraden des Aufstiegsrennens der Vorsaison nehmen. Der SVW gastiert in Okriftel. Am Samstag eröffnen Schlusslicht Breidenbach (gegen Biebrich) und Dietkirchen (Derby gegen Limburg) den Spieltag.

Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
16:00

Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
16:00

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
14:30

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
15:00

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
15:30

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:30

