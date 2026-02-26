 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Verbandsliga: Derby am Montag, Topspiel am Samstag

FC Basara empfängt Mechtersheim +++ Kellerduell in Bretzenheim +++ Waldalgesheim unter Flutlicht gegen Bad Kreuznach

von Redaktion · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Alemannia Waldalgesheim will sich gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach rehabilitieren für die Pleite gegen Marienborn.
Alemannia Waldalgesheim will sich gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach rehabilitieren für die Pleite gegen Marienborn. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Rheinhessen. Wie verkraftet der SV Alemannia Waldalgesheim diesen Rückschlag? Am Mittwochabend gab es unter Flutlicht ein 0:1 gegen Marienborn, nun steht am Montagabend - wieder unter Flutlicht, wieder zuhause - das Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach an. Die Marienborner wiederum wollen erneut auswärts nachlegen, sind bei Jahn Zeiskam gefordert. Das Gipfeltreffen steigt am Samstag beim FC Basara, der den TuS Mechtersheim empfängt. Bereits am Freitagabend eröffnen Morlautern und Herxheim den Spieltag. Bretzenheim und Steinbach spielen im Kellerduell gegeneinander, außerdem empfängt die SG Hüffelsheim den VfB Bodenheim. Außerdem spielen: Bienwald Kandel gegen Steinwenden und Hoheneckn gegen Pirmasens II.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Morgen, 19:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
19:30

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
15:30

So., 01.03.2026, 15:45 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:45

Mo., 02.03.2026, 19:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
19:30