Ligabericht
Verbandsliga: Derby am Montag, Topspiel am Samstag
FC Basara empfängt Mechtersheim +++ Kellerduell in Bretzenheim +++ Waldalgesheim unter Flutlicht gegen Bad Kreuznach
von Redaktion · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Alemannia Waldalgesheim will sich gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach rehabilitieren für die Pleite gegen Marienborn. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)
Rheinhessen. Wie verkraftet der SV Alemannia Waldalgesheim diesen Rückschlag? Am Mittwochabend gab es unter Flutlicht ein 0:1 gegen Marienborn, nun steht am Montagabend - wieder unter Flutlicht, wieder zuhause - das Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach an. Die Marienborner wiederum wollen erneut auswärts nachlegen, sind bei Jahn Zeiskam gefordert. Das Gipfeltreffen steigt am Samstag beim FC Basara, der den TuS Mechtersheim empfängt. Bereits am Freitagabend eröffnen Morlautern und Herxheim den Spieltag. Bretzenheim und Steinbach spielen im Kellerduell gegeneinander, außerdem empfängt die SG Hüffelsheim den VfB Bodenheim. Außerdem spielen: Bienwald Kandel gegen Steinwenden und Hoheneckn gegen Pirmasens II.