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Verbandsliga: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Malchower SV 90 - FSV Kühlungsborn
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - Rostocker FC
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - Greifswalder FC II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FSV Bentwisch - Penzliner SV
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Doberaner FC - FC Schönberg 95
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Warnemünde - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr MSV Pampow - SV Pastow
So., 30.08.26 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - SG Dynamo Schwerin
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Rostocker FC - SV Warnemünde
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - MSV Pampow
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Pastow - Doberaner FC
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Penzliner SV - Malchower SV 90
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Greifswalder FC II - VfL Bergen 94
So., 13.09.26 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - FSV Bentwisch
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - Greifswalder FC II
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - VfL Bergen 94
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FSV Bentwisch - SV Pastow
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr Doberaner FC - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SV Warnemünde - SG Dynamo Schwerin
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - Penzliner SV
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr MSV Pampow - Rostocker FC
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr Malchower SV 90 - FC Schönberg 95
4. Spieltag
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - MSV Pampow
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr Rostocker FC - Doberaner FC
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - FSV Bentwisch
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SV Pastow - Malchower SV 90
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr Penzliner SV - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr Greifswalder FC II - SV Warnemünde
So., 27.09.26 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - FSV Kühlungsborn
So., 27.09.26 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - 1. FC Neubrandenburg 04
5. Spieltag
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FSV Bentwisch - Rostocker FC
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr Doberaner FC - SG Dynamo Schwerin
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SV Warnemünde - VfL Bergen 94
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr Penzliner SV - FC Schönberg 95
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - SV Pastow
Sa., 10.10.26 15:00 Uhr MSV Pampow - Greifswalder FC II
Sa., 10.10.26 15:00 Uhr Malchower SV 90 - SV Hafen Rostock 1961
6. Spieltag
Sa., 17.10.26 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - SV Warnemünde
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - FSV Bentwisch
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr Rostocker FC - Malchower SV 90
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - FSV Kühlungsborn
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Pastow - Penzliner SV
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr Greifswalder FC II - Doberaner FC
So., 18.10.26 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - FC Förderkader Rene Schneider
So., 18.10.26 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - MSV Pampow
7. Spieltag
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - SV Warnemünde
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr FSV Bentwisch - Greifswalder FC II
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr Doberaner FC - VfL Bergen 94
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr Penzliner SV - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - Rostocker FC
Sa., 24.10.26 15:00 Uhr MSV Pampow - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 24.10.26 15:00 Uhr Malchower SV 90 - SG Dynamo Schwerin
So., 25.10.26 13:00 Uhr FC Schönberg 95 - SV Pastow
8. Spieltag
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - FSV Kühlungsborn
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr Rostocker FC - Penzliner SV
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - FC Schönberg 95
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr SV Pastow - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr SV Warnemünde - MSV Pampow
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - Doberaner FC
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr Greifswalder FC II - Malchower SV 90
So., 01.11.26 13:00 Uhr VfL Bergen 94 - FSV Bentwisch
9. Spieltag
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - MSV Pampow
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr FSV Bentwisch - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr Doberaner FC - SV Warnemünde
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr SV Pastow - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr Penzliner SV - SG Dynamo Schwerin
Sa., 07.11.26 13:00 Uhr FSV Kühlungsborn - Greifswalder FC II
Sa., 07.11.26 15:00 Uhr Malchower SV 90 - VfL Bergen 94
So., 08.11.26 13:00 Uhr FC Schönberg 95 - Rostocker FC
10. Spieltag
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - FC Schönberg 95
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr Rostocker FC - SV Pastow
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr SV Warnemünde - FSV Bentwisch
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - Malchower SV 90
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr VfL Bergen 94 - FSV Kühlungsborn
Sa., 21.11.26 13:00 Uhr Greifswalder FC II - Penzliner SV
Sa., 21.11.26 15:00 Uhr MSV Pampow - Doberaner FC
11. Spieltag
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - Doberaner FC
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr FSV Bentwisch - MSV Pampow
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - Rostocker FC
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr SV Pastow - SG Dynamo Schwerin
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr Penzliner SV - VfL Bergen 94
Sa., 28.11.26 13:00 Uhr FSV Kühlungsborn - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 28.11.26 15:00 Uhr Malchower SV 90 - SV Warnemünde
So., 29.11.26 13:00 Uhr FC Schönberg 95 - Greifswalder FC II
12. Spieltag
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr Rostocker FC - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr Doberaner FC - FSV Bentwisch
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr SV Warnemünde - FSV Kühlungsborn
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - Penzliner SV
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr Greifswalder FC II - SV Pastow
Sa., 05.12.26 15:00 Uhr MSV Pampow - Malchower SV 90
So., 06.12.26 13:00 Uhr VfL Bergen 94 - FC Schönberg 95
13. Spieltag
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - FSV Bentwisch
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr Rostocker FC - SG Dynamo Schwerin
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - Greifswalder FC II
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr SV Pastow - VfL Bergen 94
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr Penzliner SV - SV Warnemünde
Sa., 12.12.26 13:00 Uhr FSV Kühlungsborn - MSV Pampow
Sa., 12.12.26 15:00 Uhr Malchower SV 90 - Doberaner FC
So., 13.12.26 13:00 Uhr FC Schönberg 95 - 1. FC Neubrandenburg 04
14. Spieltag
Sa., 19.12.26 13:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - SG Dynamo Schwerin
Sa., 19.12.26 13:00 Uhr FSV Bentwisch - Malchower SV 90
Sa., 19.12.26 13:00 Uhr Doberaner FC - FSV Kühlungsborn
Sa., 19.12.26 13:00 Uhr SV Warnemünde - FC Schönberg 95
Sa., 19.12.26 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - SV Pastow
Sa., 19.12.26 13:00 Uhr Greifswalder FC II - Rostocker FC
Sa., 19.12.26 15:00 Uhr MSV Pampow - Penzliner SV
So., 20.12.26 13:00 Uhr VfL Bergen 94 - SV Hafen Rostock 1961
15. Spieltag
Sa., 27.02.27 13:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - Greifswalder FC II
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr Rostocker FC - VfL Bergen 94
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr SV Pastow - SV Warnemünde
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr Penzliner SV - Doberaner FC
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - FSV Bentwisch
Sa., 27.02.27 15:00 Uhr Malchower SV 90 - FC Förderkader Rene Schneider
So., 28.02.27 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - MSV Pampow
16. Spieltag
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr Greifswalder FC II - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr Penzliner SV - FSV Bentwisch
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr SV Pastow - MSV Pampow
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - SV Warnemünde
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr Rostocker FC - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - VfL Bergen 94
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - Malchower SV 90
So., 07.03.27 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - Doberaner FC
17. Spieltag
Sa., 13.03.27 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - SG Dynamo Schwerin
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr SV Warnemünde - Rostocker FC
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr Doberaner FC - SV Pastow
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch - FC Schönberg 95
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - FSV Kühlungsborn
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr MSV Pampow - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr Malchower SV 90 - Penzliner SV
So., 14.03.27 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - Greifswalder FC II
18. Spieltag
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SV Pastow - FSV Bentwisch
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - Doberaner FC
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr Rostocker FC - MSV Pampow
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - SV Warnemünde
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr Greifswalder FC II - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr Penzliner SV - FSV Kühlungsborn
So., 21.03.27 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - FC Förderkader Rene Schneider
So., 21.03.27 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - Malchower SV 90
19. Spieltag
Sa., 03.04.27 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - VfL Bergen 94
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr Doberaner FC - Rostocker FC
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - FC Schönberg 95
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - Penzliner SV
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SV Warnemünde - Greifswalder FC II
Sa., 03.04.27 15:00 Uhr MSV Pampow - SG Dynamo Schwerin
Sa., 03.04.27 15:00 Uhr Malchower SV 90 - SV Pastow
20. Spieltag
Sa., 10.04.27 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr Rostocker FC - FSV Bentwisch
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - Doberaner FC
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr Greifswalder FC II - MSV Pampow
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SV Pastow - FSV Kühlungsborn
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - Malchower SV 90
So., 11.04.27 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - SV Warnemünde
So., 11.04.27 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - Penzliner SV
21. Spieltag
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch - SG Dynamo Schwerin
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr Penzliner SV - SV Pastow
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - FC Schönberg 95
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SV Warnemünde - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr Doberaner FC - Greifswalder FC II
Sa., 17.04.27 15:00 Uhr Malchower SV 90 - Rostocker FC
Sa., 17.04.27 15:00 Uhr MSV Pampow - VfL Bergen 94
22. Spieltag
Sa., 24.04.27 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - MSV Pampow
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SV Warnemünde - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr Greifswalder FC II - FSV Bentwisch
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SV Pastow - FC Schönberg 95
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - Penzliner SV
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr Rostocker FC - FSV Kühlungsborn
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - Malchower SV 90
So., 25.04.27 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - Doberaner FC
23. Spieltag
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - SG Dynamo Schwerin
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Penzliner SV - Rostocker FC
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - SV Pastow
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Doberaner FC - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch - VfL Bergen 94
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr MSV Pampow - SV Warnemünde
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr Malchower SV 90 - Greifswalder FC II
So., 02.05.27 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - SV Hafen Rostock 1961
24. Spieltag
Sa., 08.05.27 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - FSV Bentwisch
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SV Warnemünde - Doberaner FC
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - SV Pastow
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr Rostocker FC - FC Schönberg 95
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - Penzliner SV
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr Greifswalder FC II - FSV Kühlungsborn
Sa., 08.05.27 15:00 Uhr MSV Pampow - FC Förderkader Rene Schneider
So., 09.05.27 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - Malchower SV 90
25. Spieltag
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr SV Pastow - Rostocker FC
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr Doberaner FC - MSV Pampow
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch - SV Warnemünde
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - VfL Bergen 94
Sa., 15.05.27 14:00 Uhr Penzliner SV - Greifswalder FC II
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr Malchower SV 90 - 1. FC Neubrandenburg 04
So., 16.05.27 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - SG Dynamo Schwerin
26. Spieltag
Sa., 22.05.27 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - FSV Kühlungsborn
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Doberaner FC - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Rostocker FC - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - SV Pastow
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Greifswalder FC II - FC Schönberg 95
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SV Warnemünde - Malchower SV 90
Sa., 22.05.27 15:00 Uhr MSV Pampow - FSV Bentwisch
So., 23.05.27 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - Penzliner SV
27. Spieltag
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - SG Dynamo Schwerin
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - Rostocker FC
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch - Doberaner FC
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - SV Warnemünde
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr Penzliner SV - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SV Pastow - Greifswalder FC II
Sa., 29.05.27 15:00 Uhr Malchower SV 90 - MSV Pampow
So., 30.05.27 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - VfL Bergen 94
28. Spieltag
Sa., 05.06.27 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - FC Schönberg 95
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr FSV Bentwisch - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - Rostocker FC
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr Greifswalder FC II - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr SV Warnemünde - Penzliner SV
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr Doberaner FC - Malchower SV 90
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr MSV Pampow - FSV Kühlungsborn
So., 06.06.27 14:00 Uhr VfL Bergen 94 - SV Pastow
29. Spieltag
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - FC Förderkader Rene Schneider
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn - Doberaner FC
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr Penzliner SV - MSV Pampow
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Pastow - 1. FC Neubrandenburg 04
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 - VfL Bergen 94
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr Rostocker FC - Greifswalder FC II
Sa., 12.06.27 15:00 Uhr Malchower SV 90 - FSV Bentwisch
So., 13.06.27 14:00 Uhr FC Schönberg 95 - SV Warnemünde
30. Spieltag
Sa., 19.06.27 15:00 Uhr Greifswalder FC II - SG Dynamo Schwerin
Sa., 19.06.27 15:00 Uhr VfL Bergen 94 - Rostocker FC
Sa., 19.06.27 15:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 - SV Hafen Rostock 1961
Sa., 19.06.27 15:00 Uhr SV Warnemünde - SV Pastow
Sa., 19.06.27 15:00 Uhr MSV Pampow - FC Schönberg 95
Sa., 19.06.27 15:00 Uhr Doberaner FC - Penzliner SV
Sa., 19.06.27 15:00 Uhr FSV Bentwisch - FSV Kühlungsborn
Sa., 19.06.27 15:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider - Malchower SV 90