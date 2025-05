Verbandsliga: Dem SSC Weißenfels winkt die Tabellenführung

Während der 1. FC Lok Stendal am Sonnabend im Endspiel um den dachbleche24-Landespokal auf den Regionalligisten Halleschen FC trifft, könnte die Tabellenführung der Verbandsliga schon am Freitagabend wechseln.

Mit einem Heimsieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim könnte sich der SSC Weißenfels zurück an die Spitze setzen. Außerdem empfängt der BSV Halle-Ammendorf unter Flutlicht den SV Fortuna Magdeburg zum Verfolger-Duell. Direkten Einfluss auf das Rennen um den Klassenerhalt hat das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Bernburg und dem SV Dessau 05: Beide Teams sind punktgleich. Ebenfalls am Freitagabend empfängt der CFC Germania den VfB Merseburg.

Weiter geht es am Sonnabend mit zwei Partien - und beide Male steht der Klassenerhalt im Vordergrund. Der FSV Barleben (9.) bekommt Besuch vom SV Blau-Weiß Dölau (13.), der nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat. Außerdem empfängt der SSV 80 Gardelegen (10.) zu seinem vorletzten Saisonspiel den punktgleichen VfB Sangerhausen (8.). Ein Sechs-Punkte-Spiel steht auch am Sonntag im Programm: Im Heimspiel gegen Schlusslicht SV 09 Staßfurt müssen für den SV Westerhausen (15.) fast schon drei Punkte her.