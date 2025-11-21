Verbandsliga: Das Ziel heißt erster Auswärtssieg

Beim TuS Hohenecken soll es auch auf fremden Geläuf endlich den Sieg geben. – Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Die Welt sieht für den Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach nach zuletzt drei Siegen in Folge deutlich besser aus als noch vor vor ein paar Wochen. Am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) will Thorsten Effgen mit seiner Mannschaft beim TuS Hohenecken nachlegen und auch auswärts das zeigen, was zuletzt im Moebusstadion gelang. Ziel ist es, jetzt auch in der Fremde den ersten Dreier der Saison einzufahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nachholpartie steigt am 7. Dezember

Bislang stehen für die Eintracht auswärts nur Teilerfolgserlebnisse. Ein 3:3-Unentschieden in Herxheim, ein 2:2 bei der TSG Bretzenheim und ein bemerkenswerter Zwischenstand bei Klassenprimus TuS Mechtersheim. Da lagen die Kurstädter 1:0 in Front, als die Partie wegen Dauerregens zur Halbzeit abgebrochen werden musste. Nachholtermin ist der 7. Dezember (15 Uhr). Jetzt also Hohenecken. Dabei könnte das geschehen, was vor der kleinen Serie niemand geglaubt hätte und Effgen als "schöne Konstellation mit angenehmem Begleiteffekt" ansieht: Die Eintracht würde bei einem Dreier am so gut gestarteten Aufsteiger vorbeiziehen und die Abstiegszone hinter sich lassen. Dabei muss sie „nur“ das wiederholen, was ihr zuletzt gelang. "Die Stabilität ist wieder da, die Spielfreude ist zurück", konstatierte der Trainer, dem am Herzen liegt, "dass unsere Fans, die auch auswärts immer mitfahren, mit einem Lächeln im Gesicht zurückkehren." Mit der notwendigen Ruhe soll die Herausforderung angenommen werden.