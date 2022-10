Verbandsliga: »Das war ein Punkt für die Moral« VfB Ginsheim vergibt beste Chancen beim SV Dersim, gleicht aber in der 89. Minute noch aus

Das war ziemlich überspitzt, traf im Kern aber das Ginsheimer Dilemma. Am Ende schaffte der Tabellenvorletzte mit Müh und Not ein 1:1 (0:1) beim Letzten SV Dersim Rüsselsheim. Weil sich die Blau-Weißen im Derby nicht aufgaben und in der 89. Minute noch den Ausgleich schafften. Weshalb Melunovic im Gespräch mit dieser Zeitung sagte: „Das war ein Punkt für die Moral.“ Freilich einer, der weder dem VfB noch dem SV Dersim weiterhilft. „Das 1:1 ist bitter für uns“, sagte denn auch Hakan Karakoc, der mit Dogan Erdogan das Rüsselsheimer Trainergespann bildet: „Aber wenn wir 1:0 gewonnen hätten, wäre das sehr glücklich gewesen.“

Freistoß bringt das 1:0

In der Tat hätte der VfB schon nach drei Minuten führen können, nein müssen. Denn Eray Öztürk, sechs Meter vorm Tor völlig frei, konnte sich in Ruhe die Ecke aussuchen – und schoss über die Latte. Eine weitere gute Chance vergab Giovanni Speranza (11.). „Wenn wir da in Führung gehen, fällt uns das Spiel viel leichter, und es wäre auch ganz anders ausgegangen“, sagte Melunovic, dem verpassten ersten Saisonsieg nachtrauernd.

Aber statt 0:1 stand es bald 1:0, weil ein 18-Meter-Freistoß von Spiridon Pentidis fast von der Seitenauslinie eine unlösbare Aufgabe für VfB-Torhüter David Staegemann war. „Da sieht unser Torwart natürlich ganz, ganz schlecht aus“, so Melunovic. Dennoch machte ihm der Trainer keinen Vorwurf: „Das kann mal passieren.“

Zähe Partie findet keinen Sieger

Was beide Mannschaften ihrem Publikum fußballerisch zumuteten, war vor allem in der ersten Halbzeit an Niveauarmut kaum zu überbieten. Ein Fehlpass nach dem anderen und keine Ideen. „Das war schon ein sehr zähes Spiel“, sagte Karakoc dazu. Manchmal huschte der Ball hin und her wie eine Flipperkugel. In ihrer Not bolzten die Derbygegner das Spielgerät einfach hoch und weit nach vorne. Dass der SV Dersim und der VfB die mit jetzt zwölf Toren harmlosesten Teams dieser Liga sind, kommt nicht von ungefähr.