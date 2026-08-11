Verbandsliga: Das sind die Sommertransfers

FC Wolfenweiler-SchallstadtTrainer:
Daniele Sanso, Christoph SchmidthäuslerZugänge:
Luis Schneider (Freiburger FC), Henry Lay (Freiburger FC), Matti Jung (Offenburger FV), Elias Burger (PTSV Jahn Freiburg), Ali Al Maanaqi (Bahlinger SC), Christoph Schmidthäusler (SV Tunsel), Jonathan Baier (Freiburger FC) Abgänge:
Daniel Doroschenko (FC Wolfenweiler-Schallstadt II), Lorenz Hoss (Umzug), Marco Sievers (FSV Rot-Weiß Stegen), Julius Faßbinder (Karriereende), Lorenz Hoss (FC Emmendingen) SC HofstettenTrainer:
Marco Petereit, Timo KinastZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Konstanz-WollmatingenTrainer:
Sascha DeiringerZugänge:
Luca Uhl (1. FC Rielasingen-Arlen), René Bissinger (Türk. SV Konstanz), Marius Fischer (SG Dettingen-Dingelsdorf), Anthony Jeremy Raheem (TSV Weilimdorf), Pirapat Samutkota (FC Radolfzell), Cedric Martens (FC Radolfzell), Wisam Al Naemi (FC Tägerwilen) Abgänge:
David D'Incau (Pausiert), Matthias Zimmermann (Pausiert), Lorenzo Craft (FC Tägerwilen), Samuel Strauss (Karriereende), Leonard Plankert (SG SV Liggering / SV Güttingen), Samuel Strauss (FC Rot-Weiß Salem) SC LahrTrainer:
Sascha SchröderZugänge:
Aaron Heuberger (SV Stadelhofen) Abgänge:
Kevin Rist (Kehler FV 07), Johannes Wirth (SV Rust), Lars Birkle (SC Wyhl), Larsen Naletilic (BSV 07 Schwenningen) SC PfullendorfTrainer:
Alexander EberhartZugänge:
Albin Franca (FV Ravensburg II), Nick Zimmerer (TSV Berg), Marcel Klein (TSV Berg) Abgänge:
Tim Konrad (FV Ravensburg), Emre Mersinlioglu (FC Uhldingen 1927), Jan Babic (FC 08 Villingen), Alexandru-Claudiu Török (Türkischer SV Singen), Erik Mutter (SV Deggenhausertal), Nino Trost (SSV Reutlingen) SC WyhlTrainer:
Michael Bodemer, Frederick PolzerZugänge:
Lars Birkle (SC Lahr), Kevin Holzer (FC Auggen) Abgänge:
Marvin Schneider (FV Sasbach), Moritz Ganter (FV Sasbach) SpVgg Gundelfingen/WildtalTrainer:
Aurelio MartinsZugänge:
Felix Schneiderberger (FC Wittlingen), Matej Babic (Freiburger FC), Luca Pavlovic (SF Eintracht Freiburg), Nikita Zehnle (SF Eintracht Freiburg), Simon Bauer (SC Reute), Luca Herrmann (Zeller FV), Arbri Panxhaj (FC Emmendingen) Abgänge:
Sebastian Göhringer (Karriereende), Maximilian Michel (VfR Pfaffenweiler) SV 08 KuppenheimTrainer:
Frederik WeißerZugänge:
keineAbgänge:
Dajo Körber (SV Spielberg), Oleksandr Holyk (SV Bühlertal), Luc Haller (Spvgg Ottenau) SV 08 LaufenburgTrainer:
Umut PolatZugänge:
Michael Hagmann (SV 08 Laufenburg), Benedikt Illmann (SV Buch) Abgänge:
Bujar Halili (VfB Waldshut), Til Lindemann (Karriereende), Sebastian Schmidt (SG Stühlingen/Weizen), Michael Hagmann (SV 08 Laufenburg), Christian Schiewe (Spvgg. Andelsbach) SV BühlertalTrainer:
Svenja BroßZugänge:
Oleksandr Holyk (SV 08 Kuppenheim), Florian Metzinger (SV Vimbuch) Abgänge:
Max Kiefer (Kehler FV 07), Kevin Reis (SV Stadelhofen), Sören Acker (SV Linx) SV LinxTrainer:
Sinan GülsoyZugänge:
Luis Weiß (FC-Astoria Walldorf II), Benny Kropp (SV Stadelhofen), Sören Acker (SV Bühlertal) Abgänge:
Louis Leberer (FC 08 Villingen), Kareem Al Yahya (SV Oberachern), Omar Bounatouf (SV Leutesheim) VfR HausenTrainer:
Erich SautnerZugänge:
Oliver Gümpel (FC Denzlingen), Ali Ibrahim (Freiburger FC), Kaan Boz (FC Bad Krozingen), Drini Olluri (Freiburger FC), Erdem Bayram (SG Breisach / Gündlingen), Ibrahim Bayram (FC Bad Krozingen), Jonathan Rilling (FC Emmendingen), Greg Llupo (Freiburger FC II), Leonit Rexhepi (SV Biengen), Ebrima Sowe Musu Jaiteh (FC Bad Bellingen), Yannick Lawson (Freiburger FC) Abgänge:
Marvin Mettenberger (FC Denzlingen), Yann Nicolas Bellemae (FV Lörrach-Brombach), Elias Kiefl (SV Weilertal), Tom Becher (SV Endingen)
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Hinweis: Alle Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten.