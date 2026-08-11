 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

Verbandsliga: Das sind die Sommertransfers

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fritz Zimmermann

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VL Südbaden
Wyhl
Gufi/Wildtal
Pfullendorf
SV Linx

Bei den Vereinen der Verbandsliga hat sich einiges getan. Welche Transfers stehen für die neue Saison 2026/2027 fest?

1. FC Rielasingen-Arlen
Trainer: Benjamin Winterhalder
Zugänge: Benjamin Winterhalder (SG Dettingen-Dingelsdorf), Elhan Ljatifi (SV Schaffhausen), Louis Güthlin (FC Radolfzell)
Abgänge: Björn Winter (unbekannt), Michael Schilling (TSG Balingen), Björn Winter (TSG Balingen), Maximilian Epplen (Unbekannt), Luca Uhl (SC Konstanz-Wollmatingen)

FC Auggen
Trainer: Amin Jungkeit
Zugänge: Jack-Emanuel Akuegwu (FV Lörrach-Brombach), Thai Bao Nguyen (FV Lörrach-Brombach), Matti Roth (FC Freiburg-St. Georgen), Yanik Roth (FC Freiburg-St. Georgen), Jakob Fangmeier (TSG Sandershausen)
Abgänge: Bastian Bischoff (Karriereende), Mutlu Aggül (FC Auggen II), Cem Akbay (SV Ballrechten-Dottingen), Moritz Walther (FC Östringen), Kevin Holzer (SC Wyhl)

FC Denzlingen
Trainer: Julian Sutter
Zugänge: Justin Obika (FC Teningen), David Dantis (Freiburger FC), Mehmet Kaya (Freiburger FC), Ron Schweizer (Bahlinger SC), Marvin Mettenberger (VfR Hausen), Daniel Himmelsbach (Freiburger FC)
Abgänge: Oliver Gümpel (VfR Hausen), Christian Cernenchi (Bahlinger SC), Nikita Ebel (Bahlinger SC), Dimitri Siakam (SC Reute), Julde Riggenmann (Bahlinger SC)

FC Rot-Weiß Salem
Trainer: Adnan Sijaric
Zugänge: Emre Yanarsavk (SSV Ulm 1846 Fußball), Leonard Phiaphakdy (TSG Balingen (U19)), Emre Mersinlioglu (FC Uhldingen 1927), Diar Hamdy (SC Pfullendorf), Adrian Schraivogel (SV Denkingen 1969), Samuel Strauss (SC Konstanz-Wollmatingen)
Abgänge: Luca Gruler (SV Denkingen 1969), Daniel Sandhas (FC 09 Überlingen), Joshua Keller (FC 09 Überlingen), Mentor Cakiqi (FC Kluftern), Eşref Metin Su (Sportfreunde Seligenstadt)

FC Wolfenweiler-Schallstadt
Trainer: Daniele Sanso, Christoph Schmidthäusler
Zugänge: Luis Schneider (Freiburger FC), Henry Lay (Freiburger FC), Matti Jung (Offenburger FV), Elias Burger (PTSV Jahn Freiburg), Ali Al Maanaqi (Bahlinger SC), Christoph Schmidthäusler (SV Tunsel), Jonathan Baier (Freiburger FC)
Abgänge: Daniel Doroschenko (FC Wolfenweiler-Schallstadt II), Lorenz Hoss (Umzug), Marco Sievers (FSV Rot-Weiß Stegen), Julius Faßbinder (Karriereende), Lorenz Hoss (FC Emmendingen)

SC Hofstetten
Trainer: Marco Petereit, Timo Kinast
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Konstanz-Wollmatingen
Trainer: Sascha Deiringer
Zugänge: Luca Uhl (1. FC Rielasingen-Arlen), René Bissinger (Türk. SV Konstanz), Marius Fischer (SG Dettingen-Dingelsdorf), Anthony Jeremy Raheem (TSV Weilimdorf), Pirapat Samutkota (FC Radolfzell), Cedric Martens (FC Radolfzell), Wisam Al Naemi (FC Tägerwilen)
Abgänge: David D'Incau (Pausiert), Matthias Zimmermann (Pausiert), Lorenzo Craft (FC Tägerwilen), Samuel Strauss (Karriereende), Leonard Plankert (SG SV Liggering / SV Güttingen), Samuel Strauss (FC Rot-Weiß Salem)

SC Lahr
Trainer: Sascha Schröder
Zugänge: Aaron Heuberger (SV Stadelhofen)
Abgänge: Kevin Rist (Kehler FV 07), Johannes Wirth (SV Rust), Lars Birkle (SC Wyhl), Larsen Naletilic (BSV 07 Schwenningen)

SC Pfullendorf
Trainer: Alexander Eberhart
Zugänge: Albin Franca (FV Ravensburg II), Nick Zimmerer (TSV Berg), Marcel Klein (TSV Berg)
Abgänge: Tim Konrad (FV Ravensburg), Emre Mersinlioglu (FC Uhldingen 1927), Jan Babic (FC 08 Villingen), Alexandru-Claudiu Török (Türkischer SV Singen), Erik Mutter (SV Deggenhausertal), Nino Trost (SSV Reutlingen)

SC Wyhl
Trainer: Michael Bodemer, Frederick Polzer
Zugänge: Lars Birkle (SC Lahr), Kevin Holzer (FC Auggen)
Abgänge: Marvin Schneider (FV Sasbach), Moritz Ganter (FV Sasbach)

SpVgg Gundelfingen/Wildtal
Trainer: Aurelio Martins
Zugänge: Felix Schneiderberger (FC Wittlingen), Matej Babic (Freiburger FC), Luca Pavlovic (SF Eintracht Freiburg), Nikita Zehnle (SF Eintracht Freiburg), Simon Bauer (SC Reute), Luca Herrmann (Zeller FV), Arbri Panxhaj (FC Emmendingen)
Abgänge: Sebastian Göhringer (Karriereende), Maximilian Michel (VfR Pfaffenweiler)

SV 08 Kuppenheim
Trainer: Frederik Weißer
Zugänge: keine
Abgänge: Dajo Körber (SV Spielberg), Oleksandr Holyk (SV Bühlertal), Luc Haller (Spvgg Ottenau)

SV 08 Laufenburg
Trainer: Umut Polat
Zugänge: Michael Hagmann (SV 08 Laufenburg), Benedikt Illmann (SV Buch)
Abgänge: Bujar Halili (VfB Waldshut), Til Lindemann (Karriereende), Sebastian Schmidt (SG Stühlingen/Weizen), Michael Hagmann (SV 08 Laufenburg), Christian Schiewe (Spvgg. Andelsbach)

SV Bühlertal
Trainer: Svenja Broß
Zugänge: Oleksandr Holyk (SV 08 Kuppenheim), Florian Metzinger (SV Vimbuch)
Abgänge: Max Kiefer (Kehler FV 07), Kevin Reis (SV Stadelhofen), Sören Acker (SV Linx)

SV Linx
Trainer: Sinan Gülsoy
Zugänge: Luis Weiß (FC-Astoria Walldorf II), Benny Kropp (SV Stadelhofen), Sören Acker (SV Bühlertal)
Abgänge: Louis Leberer (FC 08 Villingen), Kareem Al Yahya (SV Oberachern), Omar Bounatouf (SV Leutesheim)

VfR Hausen
Trainer: Erich Sautner
Zugänge: Oliver Gümpel (FC Denzlingen), Ali Ibrahim (Freiburger FC), Kaan Boz (FC Bad Krozingen), Drini Olluri (Freiburger FC), Erdem Bayram (SG Breisach / Gündlingen), Ibrahim Bayram (FC Bad Krozingen), Jonathan Rilling (FC Emmendingen), Greg Llupo (Freiburger FC II), Leonit Rexhepi (SV Biengen), Ebrima Sowe Musu Jaiteh (FC Bad Bellingen), Yannick Lawson (Freiburger FC)
Abgänge: Marvin Mettenberger (FC Denzlingen), Yann Nicolas Bellemae (FV Lörrach-Brombach), Elias Kiefl (SV Weilertal), Tom Becher (SV Endingen)

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Hinweis: Alle Angaben beruhen auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten.