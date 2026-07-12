Verbandsliga: Das sind die Saisonstarts aller Teams

Der Spielplan für die neue Saison ist bereits bekannt, deshalb nimmt FuPa die ersten fünf Spieltage unter die Lupe.
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Ehningen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Ehningen
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - 1. Göppinger SV
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FC Rottenburg
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Balingen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - SV Fellbach
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FSV Hollenbach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Berg
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - SV Fellbach
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr SV Fellbach - SKV Rutesheim
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Berg
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfB Friedrichshafen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - VfB Friedrichshafen
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfB Friedrichshafen
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Berg
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Ehningen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SKV Rutesheim
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Berg - SKV Rutesheim
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr SV Fellbach - SKV Rutesheim
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - VfB Friedrichshafen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - 1. Göppinger SV
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Berg
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Berg
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Berg - SKV Rutesheim
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Berg
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SKV Rutesheim
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FC Rottenburg
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV Hollenbach
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Balingen II
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Oberensingen
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
So., 16.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Ehningen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV Hollenbach
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Oberensingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FSV Hollenbach