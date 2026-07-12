Verbandsliga: Das sind die Saisonstarts aller Teams

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Der Spielplan für die neue Saison ist bereits bekannt, deshalb nimmt FuPa die ersten fünf Spieltage unter die Lupe.

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FC Rottenburg Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Balingen II So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - SV Fellbach So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FSV Hollenbach

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Ehningen Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - Sportfreunde Dorfmerkingen Sa., 05.09.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Ehningen Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - 1. Göppinger SV

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Berg Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfB Friedrichshafen Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Berg So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - SV Fellbach Sa., 12.09.26 15:00 Uhr SV Fellbach - SKV Rutesheim

VfB Friedrichshafen

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - VfB Friedrichshafen

Sa., 29.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfB Friedrichshafen

Sa., 12.09.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Berg

Türkspor Neu-Ulm

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 05.09.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Ehningen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Türkspor Neu-Ulm

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV

Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg

Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

SKV Rutesheim

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SKV Rutesheim

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Berg - SKV Rutesheim

Sa., 12.09.26 15:00 Uhr SV Fellbach - SKV Rutesheim

1. Göppinger SV

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - VfB Friedrichshafen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV

Sa., 05.09.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - 1. Göppinger SV

TSV Berg

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Berg

Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Berg

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Berg - SKV Rutesheim

Sa., 12.09.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Berg

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SKV Rutesheim

Sa., 29.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

So., 13.09.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

FC Rottenburg

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FC Rottenburg

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV Hollenbach

Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Türkspor Neu-Ulm

TSV Oberensingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach

Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Balingen II

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Oberensingen

Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Calcio Leinfelden-Echterdingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach

Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 05.09.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen

So., 13.09.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

FSV Hollenbach

So., 16.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Ehningen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV Hollenbach

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Oberensingen

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FSV Hollenbach