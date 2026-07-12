 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Verbandsliga: Das sind die Saisonstarts aller Teams

FuPa wirft den Blick auf die ersten fünf Spieltage.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Verbandsliga WFV
FSV Hollenbach
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
1. Göppinger SV
Sportfreunde Schwäbisch Hall

Der Spielplan für die neue Saison ist bereits bekannt, deshalb nimmt FuPa die ersten fünf Spieltage unter die Lupe.

TSV Ehningen

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Ehningen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Ehningen
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - 1. Göppinger SV

TSG Balingen II

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FC Rottenburg
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Balingen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - SV Fellbach
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FSV Hollenbach

SV Fellbach

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Berg
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - SV Fellbach
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr SV Fellbach - SKV Rutesheim

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Berg
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfB Friedrichshafen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

VfB Friedrichshafen

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - VfB Friedrichshafen
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfB Friedrichshafen
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Berg

Türkspor Neu-Ulm

Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - TSV Ehningen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Türkspor Neu-Ulm

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

SKV Rutesheim

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SKV Rutesheim
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Berg - SKV Rutesheim
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr SV Fellbach - SKV Rutesheim

1. Göppinger SV

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - VfB Friedrichshafen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - 1. Göppinger SV

TSV Berg

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Berg
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSV Berg
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Berg - SKV Rutesheim
Sa., 12.09.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Berg

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SKV Rutesheim
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

FC Rottenburg

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FC Rottenburg
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV Hollenbach
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - FC Rottenburg
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - Türkspor Neu-Ulm

TSV Oberensingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - SV Fellbach
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - TSG Balingen II
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Oberensingen
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TSV Oberensingen - Sportfreunde Dorfmerkingen

Calcio Leinfelden-Echterdingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

FSV Hollenbach

So., 16.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Ehningen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - FSV Hollenbach
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Hollenbach - TSV Oberensingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSG Balingen II - FSV Hollenbach