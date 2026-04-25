Verbandsliga: Das Restprogramm im Titelrennen und Abstiegskampf

Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu und es wird spannend. Die beiden Top-Teams SV Rot-Weiß Hadamar und TuS Hornau liegen mit nur einem Punkt in der Tabelle auseinander. Unten im Keller wird es wahrscheinlich drei Absteiger geben. Dort ist noch offen, wer in die Relegation oder sogar direkt runter muss. Wie das Auf- und Abstiegsgeschehen läuft, lest ihr hier. Unten seht ihr, gegen wen die Teams in den nächsten Wochen noch ranmüssen. Direkte Duelle sind fett markiert.
29. Spieltag: (A) FV Biebrich (4.)
31. Spieltag: (A) FC Germania Okriftel (16.)
32. Spieltag: (H) SG Walluf (6.)
33. Spieltag: (A) SSC Juno Burg (10.)
34. Spieltag: (H) Türkischer SV Wiesbaden (3.)
29. Spieltag: (A) FC Germania Okriftel (16.)
30. Spieltag: (H) SG Walluf (6.)
31. Spieltag: (A) SSC Juno Burg (10.)
32. Spieltag: (H) Türkischer SV Wiesbaden (3.)
33. Spieltag: (A) TuS Dietkirchen (11.)
34. Spieltag: (H) SF/BG Marburg (8.)
29. Spieltag: (H) FC Waldbrunn (5.)
30. Spieltag: (A) FC Ederbergland (7.)
31. Spieltag: (H) VfR 07 Limburg (15.)
32. Spieltag: (A) TuS Hornau (2.)
33. Spieltag: (H) TSF Heuchelheim (14.)
34. Spieltag: (A) SV Rot-Weiß Hadamar (1.)
29. Spieltag: (A) TSV Steinbach II (9.)
30. Spieltag: (A) FV Biebrich (4.)
32. Spieltag: (H) FC Germania Okriftel (16.)
33. Spieltag: (A) SG Walluf (6.)
34. Spieltag: (H) SSC Juno Burg (10.)
30. Spieltag: (H) FC Germania Okriftel (16.)
31. Spieltag: (A) SG Walluf (6.)
32. Spieltag: (H) SSC Juno Burg (10.)
33. Spieltag: (A) Türkischer SV Wiesbaden (3.)
34. Spieltag: (H) TuS Dietkirchen (11.)
29. Spieltag: (A) SG Walluf (6.)
30. Spieltag: (H) SSC Juno Burg (10.)
31. Spieltag: (A) Türkischer SV Wiesbaden (3.)
32. Spieltag: (H) TuS Dietkirchen (11.)
33. Spieltag: (A) SF/BG Marburg (8.)
34. Spieltag: (H) SV Zeilsheim (12.)
29. Spieltag: (H) TuS Hornau (2.)
30. Spieltag: (A) TSF Heuchelheim (14.)
31. Spieltag: (H) SV Rot-Weiß Hadamar (1.)
32. Spieltag: (A) SV Wiesbaden (13.)
33. Spieltag: (H) TSV Steinbach II (9.)
34. Spieltag: (A) FV Biebrich (4.)
29. Spieltag: (H) SF/BG Marburg (8.)
30. Spieltag: (A) TSV Steinbach II (9.)
31. Spieltag: (H) SV Zeilsheim (12.)
32. Spieltag: (A) FV Biebrich (4.)
33. Spieltag: (A) FC Waldbrunn (5.)