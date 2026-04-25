 2026-04-23T13:43:33.969Z

Verbandsliga: Das Restprogramm im Titelrennen und Abstiegskampf

Das Fernduell um die Meisterschaft bleibt weiterhin aufregend, ebenso wie der Kampf gegen den Abstieg

von Anna-Lena Brandscheid · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Ob der SV Rot-Weiß Hadamar oder die TuS Hornau Meister wird belibt weiter spannend. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)
Ob der SV Rot-Weiß Hadamar oder die TuS Hornau Meister wird belibt weiter spannend. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu und es wird spannend. Die beiden Top-Teams SV Rot-Weiß Hadamar und TuS Hornau liegen mit nur einem Punkt in der Tabelle auseinander. Unten im Keller wird es wahrscheinlich drei Absteiger geben. Dort ist noch offen, wer in die Relegation oder sogar direkt runter muss. Wie das Auf- und Abstiegsgeschehen läuft, lest ihr hier. Unten seht ihr, gegen wen die Teams in den nächsten Wochen noch ranmüssen. Direkte Duelle sind fett markiert.

Das Titelrennen

Restprogramm SV Rot-Weiß Hadamar

29. Spieltag: (A) FV Biebrich (4.)
31. Spieltag: (A) FC Germania Okriftel (16.)
32. Spieltag: (H) SG Walluf (6.)
33. Spieltag: (A) SSC Juno Burg (10.)
34. Spieltag: (H) Türkischer SV Wiesbaden (3.)

Restprogramm TuS Hornau

29. Spieltag: (A) FC Germania Okriftel (16.)
30. Spieltag: (H) SG Walluf (6.)
31. Spieltag: (A) SSC Juno Burg (10.)
32. Spieltag: (H) Türkischer SV Wiesbaden (3.)
33. Spieltag: (A) TuS Dietkirchen (11.)
34. Spieltag: (H) SF/BG Marburg (8.)

Restprogramm Türkischer SV Wiesbaden

29. Spieltag: (H) FC Waldbrunn (5.)
30. Spieltag: (A) FC Ederbergland (7.)
31. Spieltag: (H) VfR 07 Limburg (15.)
32. Spieltag: (A) TuS Hornau (2.)
33. Spieltag: (H) TSF Heuchelheim (14.)
34. Spieltag: (A) SV Rot-Weiß Hadamar (1.)

Der Abstiegskampf

Restprogramm SV Wiesbaden

29. Spieltag: (A) TSV Steinbach II (9.)
30. Spieltag: (A) FV Biebrich (4.)
32. Spieltag: (H) FC Germania Okriftel (16.)
33. Spieltag: (A) SG Walluf (6.)
34. Spieltag: (H) SSC Juno Burg (10.)

Restprogramm TSF Heuchelheim

30. Spieltag: (H) FC Germania Okriftel (16.)
31. Spieltag: (A) SG Walluf (6.)
32. Spieltag: (H) SSC Juno Burg (10.)
33. Spieltag: (A) Türkischer SV Wiesbaden (3.)
34. Spieltag: (H) TuS Dietkirchen (11.)

Restprogramm VfR 07 Limburg

29. Spieltag: (A) SG Walluf (6.)
30. Spieltag: (H) SSC Juno Burg (10.)
31. Spieltag: (A) Türkischer SV Wiesbaden (3.)
32. Spieltag: (H) TuS Dietkirchen (11.)
33. Spieltag: (A) SF/BG Marburg (8.)
34. Spieltag: (H) SV Zeilsheim (12.)

Restprogramm FC Germania Okriftel

29. Spieltag: (H) TuS Hornau (2.)
30. Spieltag: (A) TSF Heuchelheim (14.)
31. Spieltag: (H) SV Rot-Weiß Hadamar (1.)
32. Spieltag: (A) SV Wiesbaden (13.)
33. Spieltag: (H) TSV Steinbach II (9.)
34. Spieltag: (A) FV Biebrich (4.)

Restprogramm FV Breidenbach

29. Spieltag: (H) SF/BG Marburg (8.)
30. Spieltag: (A) TSV Steinbach II (9.)
31. Spieltag: (H) SV Zeilsheim (12.)
32. Spieltag: (A) FV Biebrich (4.)
33. Spieltag: (A) FC Waldbrunn (5.)