Verbandsliga: Darmstadt kämpft gegen die Serie Rot-Weiß will im Spitzenspiel endlich in Bornheim punkten / Münsters nächster Ausfall

Darmstadt/Münster. In der Verbandsliga gastiert Rot-Weiß Darmstadt bei der SG Bornheim und erwartet im Spitzenspiel einen ganz starken Gegner. Der SV Münster gastiert ebenfalls am Sonntag beim SC Dortelweil.

SG Bornheim – Rot-Weiß Darmstadt (Sonntag, 15.30 Uhr). Nachdem die englischen Wochen zu Ende sind, ist der Tabellenzweite Rot-Weiß Darmstadt bis zur Winterpause noch zweimal auswärts gefordert. Ein Einsatz des angeschlagenen Noel Wembacher beim Tabellenvierten ist fraglich, während Damiano Gruner zurückkehren könnte. In Bornheim hat Darmstadt eine Negativserie, an der die Elf von Dominik Lohrer rütteln will: In drei Spielen unterlag man bei der SG jeweils zu null. „Daran wollen wir natürlich etwas ändern, aber sie sind eine der stärksten Heimmannschaften. Sie haben seit August letzten Jahres zu Hause nicht verloren, was eine beeindruckende Serie ist“, sagt RW-Trainer Dominik Lohrer.