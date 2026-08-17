Verbandsliga-Coach schnürt Doppelpack: "War wichtig, reif zu spielen"

– Foto: Danny Taubert

Geprobt hatte Garrit Golombek dieses Szenario schon im letzten Testspiel. Beim 9:1-Erfolg über Blau-Gelb Asse hatte der Coach des SV 1890 Westerhausen selbst mit als Spieler auf dem Rasen gestanden, um seine Erfahrung aktiv an das junge Team weitergeben zu können. Eine Methode, die sich offenbar bewährt hat. Denn am Sonntag stand der ehemalige Regionalliga-Spieler erneut mit dem Verbandsligisten auf dem Rasen - und steuerte beim 5:0-Erfolg über den VfB Sangerhausen selbst einen Doppelpack bei.

Eine Woche nach der ernüchternden 1:5-Auftaktniederlage in Dessau hat der SV 1890 Westerhausen auf die Erfahrung gesetzt. Neben Jevgenijs Kazacoks (31) und Bocar Djumo (31) rückte so auch Golombek wieder in die Startformation. "Es war wichtig, reif zu spielen", sagte der 35-Jährige zufrieden nach dem ersten Saisonsieg. Die drei Routiniers hätten den Altersschnitt in der sonst sehr jungen Mannschaft zwar "ein bisschen nach oben getrieben", scherzte Golombek, doch die Erfahrung zahlte sich aus.

"Das Ergebnis geht komplett so in Ordnung", unterstrich der Trainer der Wolfsberg-Elf: "Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend." Nur ein Torerfolg hatte im ersten Durchgang noch nicht gelingen wollen: "Dann ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren, wenn du merkst, dass du 45 Minuten die bessere Mannschaft bist." Und das taten die Westerhäuser.

Stridde eröffnet den Torreigen - SV 1890 Westerhausen legt sofort nach

Nach einer Ecke köpfte Lukas Stridde schließlich zur hochverdienten Führung ein (51.) - und eröffnete damit den Torreigen. Gleich mit dem nächsten Angriff legte Adriel Ribeiro das 2:0 nach (52.). Und dann rückte Garrit Golombek auf dem Rasen in den Fokus: Erst zirkelte der Trainer einen Freistoß von der rechten Außenbahn ins lange Eck (54.), dann blieb er freistehend vor dem Keeper cool (66.). Und auch am fünften Treffer war Golombek wieder beteiligt: Nach seinem Zuspiel musste Djumo nur noch einschieben (79.).