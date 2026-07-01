Verbandsliga-Coach bleibt nach der Rettung: "Guten Weg eingeschlagen" Verbandsliga +++ Der SV 1890 Westerhausen kann auch in der neuen Saison auf sein bisheriges Trainerteam setzen von Kevin Gehring · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Danny Taubert

Im Winter hatte Garrit Golombek die schwere Mission beim SV 1890 Westerhausen angetreten. Mit nur neun Punkten aus den ersten 14 Partien der Saison hatte die Wolfsberg-Elf in der Verbandsliga auf einem Abstiegsplatz überwintert. Nach der am Ende doch souveränen Rettung bleibt Golombek auch in der neuen Spielzeit im Amt.

"Ich bin sehr froh, hier zu sein. Seit Januar haben wir gemeinsam einen guten Weg eingeschlagen und über weite Strecken eine starke Rückrunde gespielt. Trotz unserer sehr jungen Mannschaft haben wir in kurzer Zeit eine echte Einheit geformt", blickt der 35-Jährige in der Vereinsmeldung auf die vergangenen Monate zurück. In dieser Zeit lief Golombek selbst achtmal mit in der Verbandsliga auf und sammelte dabei je zwei Tore und zwei Vorlagen. Zum FuPa-Profil: >> Garrit Golombek

Dass die nötige Qualität für den Klassenerhalt im Kader vorhanden ist, hatte der ehemalige Regionalliga-Spieler schon bei seiner Übernahme im Winter betont. "Diese Mannschaft kann deutlich mehr, als es der aktuelle Tabellenplatz widerspiegelt", hatte Golombek damals erklärt. "Jetzt geht es darum, die Jungs sowohl auf als auch neben dem Platz weiterzuentwickeln und aus talentierten Spielern konstante Fußballer zu machen", sagt der Trainer nun zu seiner Verlängerung. Auch seine Co-Trainer Yves Katte und Marcelo Franceschi bleiben im Amt. Und auch 18 Spieler aus dem Kader haben bereits für die neue Saison zugesagt. Zu den FuPa-Profilen: >> Yves Katte