Verbandsliga: Cakici denkt über Rücktritt nach

Deniz Cinar wechselt nach Bad Kreuznach

„Die Einwechsler waren alle gut“, blickt Cakici auch auf Sturm-Talent Deniz Cinar, den es zu Eintracht Bad Kreuznach zieht. Wie schon im Vorjahr Matti Rieß. In Sachen Frische und Tempo wirkt die TuS dringend erneuerungsbedürftig, doch nun geht erneut ein Hoffnungsträger für die Zukunft von Bord. 1B-Stürmer Alexander Markiefka verletzte sich bei seinem Debüt.

Der Klassenerhalt sollte trotz langer Durststrecke mit acht sieglosen Spielen nun sicher sein. Beim Seitenwechsel sah es noch finster aus, auch für den Chefcoach persönlich, der den Austausch mit Tina Cakici suchte. „Ich habe in der Pause zu meiner Frau gesagt: Wenn das heute schief geht, muss ich überlegen, ob ich Konsequenzen ziehe.“ Ein Rücktritt wurde zum konkreten Gedankenspiel. Denn: „Es kann nicht sein, dass die TuS mit mir absteigt. Es ist gut gegangen und fühlt sich an wie ein Aufstieg, noch mal 30 Spiele mit meinem Verein.“

TuS Marienborn: Bienefeld – Hofmann (46. Kohns), Beck, Breier – Hornetz, Serratore (89. Melament), Trapp, Laissar – Sinanovic (78. Kersthold) – Markiefka (21. Cinar), Freisler (82. I. Fakovic).

Einen Punkt fischten sich die 46er trotz zweifachen Rückstands durch Lukas Fischers Elfmeter-Doppelpack (22., 88.). Corvin Ayers' abgefälschter Freistoß segelte rein (7.), Kristof Scherpf war plötzlich in der Mitte blank (71.). Viel mehr Gefahr erzeugte der Oberliga-Unterbau nicht.

Anders als die TSG, die schon das Chancenplus hatte, ehe Fischer (Heber aufs Dach/60.), Julian Bill aus der Drehung (64.), Luca Scherer (73.) und Lukas Helbach per Kopf (77.) sowie Marco Rothenburgers Doppel-Hundertprozenter (90.) den Dreier verdient gemacht hätten. „Bitter, heute hätten wir einen großen Schritt machen können“, sagt Trainer Timo Schmidt.

"Wir haben Moral bewiesen"

Zwar haben die 46er weiter alles in der eigenen Hand. Doch nach aktueller Lage in der Oberliga muss mit fünf oder sechs Absteigern gerechnet werden. Das Gute: Nach vorne ist seit Wochen viel mehr los, der sportliche Aufwärtstrend bleibt bestehen. „Und wir haben Moral bewiesen“, hält der spielende Cotrainer Serdal Günes fest. „Wir müssen klar gewinnen. Für Abstiegskampf war es ein echt gutes Spiel mit viel Intensität und zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollten.“ Nun muss, wie Schmidt feststellt, beim noch stärker unter Abstiegsdruck stehenden VfR Baumholder ein Sieg her.

TSG Bretzenheim: B. Rosinus – Günes, Padberg, Scherer (86. Basel) – Helbach, Balik, McColgan, Hake (82. Zeller) – Leismann (81. Rothenburger) – Fischer, Bill (90.+6 Neumaier).