Verbandsliga: Burk warnt vor Burg Teaser VL MITTE: +++ Der SSC Burg gastiert am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga beim FV Breidenbach und startet den nächsten Versuch, den ersten Rückrundendreier einzufahren +++

HERBORN - In der Fußball-Verbandliga hat der SSC Burg die nächste Chance vertan, den Abstand im Abstiegskampf auf die vor ihm platzierten Teams zu verkürzen. Das 0:0 in Kinzenbach war das zweite Remis in Folge. SSC-Trainer Steffen Hardt hat seinen Humor nicht verloren: "In der Rückrunde sind wir ungeschlagen", sagt der Coach, der natürlich weiß, dass das rettende Ufer mittlerweile zwölf Punkte entfernt ist.