Verbandsliga: Burg muss gegen Zeilsheim ans Limit gehen Teaser VL MITTE: +++ So sehr der SSC Burg sein 4:4 bei Hessenliga-Absteiger Waldgirmes gefeiert hat: Trainer Steffen Hardt schätzt den SV Zeilsheim als das nächste Schwergewicht ein +++ von Redaktion · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser

Philipp Dapper (l.) und der SSC Burg haben gegen Phil Reuter und den SC Waldgirmes 4:4 gespielt. Der SV Zeilsheim wird von ähnlichem Kaliber sein. © Jonathan Ortmann

Herborn. Spektakulärer hätte der SSC Burg kaum in seine zweite Verbandsliga-Saison starten können. Beim Hessenliga-Absteiger SC Waldgirmes holte die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt nach einem 2:4-Rückstand noch ein 4:4. Nun wartet im ersten Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr) im SV Zeilsheim gleich die nächste anspruchsvolle Aufgabe.