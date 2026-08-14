 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

Verbandsliga: Burg muss gegen Zeilsheim ans Limit gehen

Teaser VL MITTE: +++ So sehr der SSC Burg sein 4:4 bei Hessenliga-Absteiger Waldgirmes gefeiert hat: Trainer Steffen Hardt schätzt den SV Zeilsheim als das nächste Schwergewicht ein +++

von Redaktion · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
Philipp Dapper (l.) und der SSC Burg haben gegen Phil Reuter und den SC Waldgirmes 4:4 gespielt. Der SV Zeilsheim wird von ähnlichem Kaliber sein. © Jonathan Ortmann
Philipp Dapper (l.) und der SSC Burg haben gegen Phil Reuter und den SC Waldgirmes 4:4 gespielt. Der SV Zeilsheim wird von ähnlichem Kaliber sein. © Jonathan Ortmann

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Herborn. Spektakulärer hätte der SSC Burg kaum in seine zweite Verbandsliga-Saison starten können. Beim Hessenliga-Absteiger SC Waldgirmes holte die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt nach einem 2:4-Rückstand noch ein 4:4. Nun wartet im ersten Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr) im SV Zeilsheim gleich die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.